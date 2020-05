Zona Azul volta a operar com 20 monitores e 1.854 vagas na cidade

O movimento foi considerado “tranquilo” pela Prefeitura de Suzano no primeiro dia após o retorno da Zona Azul na cidade. De acordo com a administração municipal, 20 monitores voltaram a trabalhar nas ruas da região central no dia de ontem, mesmo com a pandemia. No total, são 1.854 vagas.

Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, todos os funcionários retornaram às atividades adotando os devidos cuidados para a proteção.

Isso foi constatado pelo DS, que circulou pela região central e viu que os monitores estavam usando máscaras e luvas.

Ainda de acordo com a pasta, a recomendação é de que os monitores “priorizem a orientação aos motoristas no retorno do serviço de estacionamento controlado”.

No entanto, a reportagem notou que alguns carros foram notificados por irregularidades cometidas no estacionamento rotativo no dia de ontem. Eles estavam com a notificação presa ao vidro para-brisa do carro.

Em nota, a Prefeitura informou que a decisão de retornar com a Zona Azul ocorre com o objetivo de diminuir o número de pessoas circulando nas ruas, principalmente aquelas que não estão focadas nas atividades extremamente essenciais.

“Tem se observado é alguns motoristas têm deixado o veículo parado em vagas de Zona Azul por horas, quando o recomendado é não estar fora de casa, senão em caso de necessidade”, justifica a nota.

Não houve alteração no valor do tíquete. Para estacionar, o motorista precisa desembolsar R$ 1,50, tanto nas vagas com duração máxima de uma hora quanto nas de duas horas.

Movimento nas ruas

Mais uma vez, houve claro aumento no número de pessoas nas ruas da malha central, em comparação ao que a reportagem havia visto na segunda-feira (27).

O movimento na manhã de ontem foi “muito semelhante ao normal” nas calçadas, principalmente da Rua General Francisco Glicério, principal via comercial da cidade. A maioria das lojas segue fechada. Mas os bancos têm muitas filas do lado de fora. Conforme o DS informou na última segunda-feira de abril, a fila na agência 2871 da Caixa (a principal da cidade, próxima à Parada Tiradentes) estava tão grande que chegava próxima à agência do Santander. Ontem, no entanto, a reportagem viu a fila aumentar, chegando a virar a rua e terminar em frente à Faculdade Unida de Suzano (Unisuz).

Houve filas também em outras agências do Centro, como Itaú,Santander e Banco do Brasil.