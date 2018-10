Zona rural da região Norte terá 'Vizinhança Solidária' com drone

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista, em Suzano, lança nesta quinta-feira (4) o programa 'Vizinhança Solidária'. A iniciativa deve beneficiar a população da região Norte, principalmente na zona rural. O evento acontecerá às 19 horas, no Espaço Mac, localizado na Via Tokuda, no bairro Meu Sossego.

Ebert Vicente, o Ebert Bola, é o responsável por administrar o Conseg do Boa Vista. Segundo ele, o 'Vizinhança Solidária' vai focar em cinco bairros: Meu Sossego, Sertãozinho, Chácara Méa, São José e Jardim Carla. "A ideia surgiu de empresários da nossa região. A iniciativa vai abranger a zona rural, sobretudo, já temos projeto para expandi-lo para a Avenida Francisco Marengo", disse.

Além de câmeras de monitoramento e a transmissão de mensagens, em eventuais atitudes suspeitas ou delitos, o projeto terá um importante aliado no combate ao crime organizado: o drone.

"Na realidade, o drone será usado meio que para um patrulhamento nestas regiões. Será algo financiado pelos empresários. Ou seja, a população não terá que pagar nada", frisou. Outro tema debatido por Ebert é a expansão do 'Vizinhança Solidária'. Desta vez, a intenção é que o projeto seja implantado na Avenida Francisco Marengo.