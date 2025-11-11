Zoonoses de Suzano inicia mobilização especial de combate à dengue

A Divisão de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Suzano deu início nesta segunda-feira (10/11) a uma mobilização especial de combate à dengue em diversos bairros. A ação tem como foco intensificar as atividades de prevenção em regiões vistas pelo setor como importantes para receber esse serviço no momento.

A iniciativa conta com apoio das equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), que estão realizando visitas casa a casa e promovendo uma série de minipalestras em postos de saúde e estabelecimentos comerciais.

Nesta primeira etapa, as equipes concentram esforços nos bairros Vila Amorim e Cidade Miguel Badra (Baixo), onde o trabalho de intensificação está sendo feito de forma conjunta pelos profissionais da Zoonoses e pelos ACSs. As ações incluem a vistoria de quintais, orientações sobre a eliminação de criadouros e distribuição de material informativo. “O objetivo é orientar a população e eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Estamos atuando de forma direcionada nas áreas com maior número de notificações, para quebrar o ciclo de transmissão”, explicou a coordenadora do Controle de Zoonoses, Priscila Arap.

A partir de quarta-feira (12/11), a mobilização se estende a outras regiões da cidade, com uma programação especial de palestras educativas em unidades básicas de saúde e locais de grande circulação, como supermercados e centros de compras. As atividades estão previstas para ocorrer até sexta-feira (14/11), conforme determina cronograma preparado pela equipe técnica.

Entre os locais que receberão as ações estão as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Palmeiras; Professor João Olimpio Neto, no Jardim Casa Branca; Jardim Monte Cristo; e Dr. Isack Oguime, no Parque Maria Helena, além da Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, no Parque Santa Rosa; do Pronto-Atendimento de Palmeiras; da Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, no Cidade Boa Vista; e alguns supermercados e redes varejistas da cidade.

Durante as minipalestras, os agentes abordam temas como sintomas da dengue, importância do diagnóstico precoce, cuidados em casa e eliminação de criadouros. Também há orientações sobre o descarte correto de lixo e o uso adequado de recipientes que possam acumular água. Segundo Priscila, a mobilização é fundamental para envolver a população no enfrentamento à doença. “A luta contra a dengue é coletiva. Mesmo com todo o trabalho das nossas equipes, é indispensável que cada morador faça a sua parte, mantendo o quintal limpo e verificando se não há objetos que possam servir de criadouro. Essa conscientização é o que realmente faz diferença”, destacou a coordenadora.

Além do trabalho educativo, os agentes também estão monitorando os índices de infestação e recolhendo amostras para análise. As visitas domiciliares buscam identificar possíveis pontos críticos e eliminar de imediato qualquer foco encontrado. As equipes estão devidamente uniformizadas e identificadas, garantindo segurança e transparência nas abordagens.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, ressaltou que a mobilização integra um plano contínuo de enfrentamento à dengue no município, que envolve ações de vigilância, limpeza urbana e educação em saúde. “O combate ao mosquito é uma prioridade permanente. Essa mobilização especial é mais um reforço na estratégia que já vem sendo executada ao longo do ano”, afirmou.

O chefe da pasta também destacou o papel dos Agentes Comunitários de Saúde, que têm contato direto com os moradores e são peças fundamentais na disseminação de informações. “Os ACSs são a linha de frente da prevenção. Eles conhecem o território, conversam com as famílias e ajudam a construir uma rede de cuidado e vigilância. Com essa mobilização, conseguimos unir a experiência técnica das equipes de Zoonoses com a proximidade e a confiança que os agentes têm nas comunidades”, completou o secretário.