Zoonoses realiza dedetização no Parque Maria Helena

O Setor de Zoonoses da Prefeitura de Suzano realizou a dedetização da Rua Ademar Pereira de Barros, no Parque Maria Helena, após infestação de "nezara viridula”, conhecida pelo nome comum de maria-fedida ou percevejo-da-soja ou fede-fede.

O desempregado Regiano Lucio, 41, é morador da rua há 45 anos. Segundo ele, insetos estavam entrando em sua casa, e resolveu ligar para a Zoonoses. "Nunca vi um caso desses. Tinham vários dentro da minha casa", conta.

A ação foi feita em um dia, com aplicação do inseticida seguindo todos os protocolos técnicos, com utilização de equipamentos adequados (como EPI e bomba aplicadora).

O produto foi depositado em muros, calçadas e sarjetas, onde se observou a concentração anormal dos insetos, conforme avaliação técnica do setor de Controle de Zoonoses.

Segundo o setor de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, esta ação é feita somente em vias públicas mediante avaliação dos técnicos do setor.

No caso do Parque Maria Helena a concentração de insetos foi considerada anormal e por isso as medidas técnicas foram adotadas.

Este tipo de ação é pontual. Ano passado não houve nenhum procedimento semelhante. Também não há nenhuma ação deste tipo programada.