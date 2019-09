103ª Festa do Baruel prossegue até este domingo com caminhada e missa

A 103ª Festa do Baruel prossegue neste domingo, 29, com as tradicionais caminhadas e missa campal. A edição também segue com com exposição fotográfica, quermesse, feira de artesanatos, shows e apresentações, que iniciaram no sábado. O evento é realizado pela Comissão da Igreja do Baruel, com o apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A programação completa pode ser conferida na agenda de eventos em www.suzano.sp.gov.br.

A partir das 6 horas deste domingo, terá a Caminhada Amélia Bianchi. A saída será pela Rua Barão de Jaceguai, 500, Centro, com destino à Igreja Nossa Senhora da Piedade (Igreja do Baruel). A chegada está prevista para às 10 horas. Já às 7 horas haverá a Corrida Rústica do Baruel.

Em seguida, das 9h30 às 11 horas, será a vez da apresentação da Orquestra da Câmara Municipal de Suzano e Café ‘Neyde Pião’.

Acabando a apresentação, acontecerá a missa campal com o bispo Dom Pedro Luiz Stringhini até às 12 horas e um café da manhã.

A partir das 13 horas, quem se apresenta é o Grupo Musical AMA-ABC; às 14 horas a Orquestra de Violeiros de Mauá; e às 15 horas a Congada Santa Ifigênia.

Para finalizar, amanhã terá o encerramento das indicações- "Mulheres Fazendo História na Cidade de Suzano". Desde 1º de agosto as inscrições estão abertas para indicação das candidatas a serem homenageadas pelo projeto, que tem por objetivo dar visibilidade e resgatar a memória de mulheres ou grupos de mulheres que promoveram avanços sociais na comunidade suzanense e que, a partir desse protagonismo, puderam contribuir com o crescimento sócio, político, econômico e cultural da história de Suzano.

O projeto vai eleger até oito nomes para serem homenageadas durante o lançamento da 8ª edição do curso Promotoras Legais Populares, em 8 de março de 2020, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Para indicar um nome, é preciso preencher as informações sobre a vida e obra da mulher indicada em formulário online.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, as atividades buscam empoderar as mulheres com informações e dados sobre os mais variados assuntos, principalmente aqueles ligados ao direito. Ela disse que deseja que as mulheres se sintam bem e que não tenham medo de denunciar os agressores, mostrando união e permanência firme no acolhimento das vítimas e no enfrentamento à violência. Larissa finalizou convidando todas as suzanenses para participarem das ações durante o mês de agosto.