1ª Mostra do Corpo Contemporâneo abre inscrições para coreógrafos

Novos talentos surgem no universo da dança a cada dia. Atrelados ou não à companhias ou escolas do segmento, muitos deles não encontram uma oportunidade para se expressar da forma que realmente desejam. Por conta disso, a produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento, em parceria com a Fábrica das Artes, promove a 1ª Mostra do Corpo Contemporâneo, que está com inscrições abertas até o dia 8 de julho.

Contemplada na categoria Mostras e Festivais no Programa de Fomento à Arte e Cultura (Profac), da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a iniciativa abre espaço para coreógrafos a partir de 18 anos, da região e capital paulista, que realizam trabalhos solo, em duplas e até em quintetos, que estão em busca de uma oportunidade para dar vida à sua forma de dançar.

Inscrições

Oara participar da mostra, os interessados devem acessar o site (www.mostradocorpocontemporaneo.com.br), ler o chamamento para seleção de trabalhos (edital) e, em seguida, preencher uma ficha de inscrição.

No total, serão 12 selecionados, sendo seis remunerados com R$ 500 e seis não remunerados. Em ambas as categorias, quatro vagas serão destinadas para artistas mogianos. A participação é gratuita.

Realizada totalmente online, a avaliação será feita por meio de uma equipe composta por diversos profissionais, como o bailarino e pesquisador Ítalo Leal, a bailarina e professora Danielle Bittencourt e bailarino o Robson Lourenço. A direção artística do evento é de Fernanda Moretti.

Além dos selecionados, haverá uma lista com seis trabalhos suplentes. Dessa forma, caso o candidato remunerado desista, aquele que foi selecionado sem remuneração sobe de categoria, possibilitando a participação de um dos suplentes. O período de avaliação será entre os dias 9 e 23 de julho. A divulgação dos selecionados, assim como a dos suplentes, será realizada em duas chamadas: a primeira no dia 24 e a segunda no dia 26 do mesmo mês, ambas veiculadas no site do evento.

Após o período de avaliação, as coreografias escolhidas serão apresentadas no dia 11 de agosto, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, e no dia 12 de agosto, no Galpão Arthur Netto. A divulgação do horário de cada apresentação, que poderá ser conferida no site, ocorrerá até o dia 30 de julho. De acordo com a diretora artística Fernanda Moretti, a ideia de dar vida à iniciativa surgiu da necessidade de gerar espaço para que novos coreógrafos e performers mostrem o que estão fazendo.

"Como muitos deles estão atrelados à grandes escolas ou academias, têm dificuldades de apresentar trabalhos autorais. Esses artistas têm identidades e talentos próprios. A mostra, muito mais do que oferecer espaço a eles, proporciona visibilidade e troca de experiências", acredita.

Fora dos moldes de um festival, que preza pela competição e pela classificação dos melhores trabalhos, a mostra também tem como intuito incentivar o diálogo, a apuração do olhar, as parcerias e a diversidade.

"Com as diferenças, a gente se inspira e aprende, atitudes que são necessárias na arte e, principalmente, no mundo em que vivemos. É por isso que as trocas se fazem tão necessárias", continua Fernanda, que tem 20 anos de carreira, a mesma idade do bailarino Ítalo Leal, da Fábrica de Artes, provocando, assim, um encontro de gerações.

Programação

Além da apresentação das coreografias selecionadas, a Mostra do Corpo Contemporâneo conta com a participação de grupos convidados, como o Núcleo Omstrab, que dará vida ao espetáculo "Cidades" no dia 10 de agosto, às 20 horas, no Centro Cultural de Mogi; do Grupo Harmonia, com "Di Faces", às 16h30, e da TfStyle Cia. de Dança, com "Carne Urbana", às 19 horas, no dia 12, no Galpão Arthur Netto.

Workshop

Haverá também, no dia 11, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, workshop com bailarinos do Núcleo Omstrab, às 14 horas, e a palestra "O que é o corpo contemporâneo?", seguida de debate, com crítico e pesquisador de dança Henrique Rochelle, que é membro da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), às 16h30. Já no dia 12, o Galpão Arthur Netto receberá um workshop com bailarinos da TfStyle.

Os interessados em participar dos workshops, que são gratuitos, devem se inscrever, previamente, no site www.mostradocorpocontemporaneo.com.br e ter experiência comprovada na área da dança. Para cada modalidade, há apenas 30 vagas disponíveis.