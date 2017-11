27º Furusato Matsuri acontece até este domingo no Cocuera

Gratidão é o tema do 27º Furusato Matsuri, evento promovido pela Associação dos Agricultores de Cocuera, ate´ hoje na sede da entidade no Cocuera. O tradicional festival agrícola mogiano conta com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes. No local, serão expostos e vendidos alimentos produzidos na região. Os visitantes também encontrarão comidas típicas e poderão conferir as atrações culturais da programação.

Neste domingo, as atividades começam às 10h30 e seguem até às 19h30. O tradicional Festival Agrícola de Mogi das Cruzes vai apresentar aos visitantes o potencial produtivo dos agricultores do Cocuera, bairro mais antigo da colônia japonesa no município. O festival integra o calendário oficial da cidade.

O público poderá apreciar a exposição de produtos agrícolas, como flores, frutas e hortaliças produzidas por 150 agricultores da região. O evento conta ainda com a exibição de tratores e implementos agrícolas, além e um minishopping. O evento conta com apoio do Semae e das secretarias municipais de Agricultura, Saúde, Transportes e Serviços Urbanos.

Mogi das Cruzes produz aproximadamente 560 mil toneladas de hortaliças anualmente e está inserido no Cinturão Verde de São Paulo. A cidade também é considerada a maior produtora de orquídeas e hortênsias do país e possui 60% dos produtores do país, com uma produção diversificada de 4,7 mil toneladas.

Neste ano, a Prefeitura assinou contrato com duas cooperativas da cidade para o fornecimento de 150 toneladas de legumes e verduras produzidos na cidade para as escolas e creches da rede municipal de ensino.

A Secretaria de Agricultura tem promovido capacitações para feirantes e também de produtores agrícolas, que estão fornecendo alimentos para a merenda escolar.

A pasta desenvolve o programa Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, que conta com os projetos “Alimento saudável é alimento seguro” e “Diversificação de Culturas”.