2ª Mostra Circense é boa opção de lazer

As atividades da 2ª Mostra Circense de Suzano serão uma boa opção de lazer durante o período para todo o público. No feriado (12) haverá o espetáculo “O Planeta Pede Água”, às 10 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Já no início da tarde, das 13 às 16 horas, o workshop “De Pé de Lata”, com Laercio de Just, ocorrerá na Praça dos Expedicionários. O espaço ainda contará com jogos e competições malabares, às 17 horas, além de apresentações de números circenses, às 19 horas.

Na sexta-feira (13/10), diversos artistas irão apresentar um show de acrobacias em um “caminhão trapézio”, no Parque Max Feffer, às 14 horas. As demais ações do dia ocorrerão na Praça dos Expedicionários em três horários diferentes. Os suzanenses poderão prestigiar números de aéreo com espaço de arte e cultura, às 16 horas; jogos e competições malabares, às 17 horas; e a peça circense “O Macaco e a Lua” da Cia. Pé no Asfalto, marcada para ocorrer às 19 horas.

No sábado (14/10), o cronograma será concluído com uma série de eventos na Praça dos Expedicionários. Haverá um workshop de palhaçaria entre 10 e 13 horas, com Marco Guerra. Já os números circenses voltam à tona, às 14 horas. Mais tarde, às 16 horas, as exibições aéreas serão finalizadas. Uma hora depois ocorre a final das competições malabares. No início da noite, às 19 horas, a pasta promoverá a ação de pirofagia “Noche de Fuego Tribal 2”. A programação será encerrada lá às 20h30, com o espetáculo “Ponteiros do Mundo”. Além disso, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 - Jardim Imperador) também seguirá funcionando no feriado prolongado, das 8 às 17 horas.