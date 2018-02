37 blocos carnavalescos desfilam nesta segunda-feira pelas ruas de São Paulo

Nesta segunda-feira (12), 37 blocos carnavalescos saem às ruas da cidade de São Paulo. Entre os blocos familiares aparece o Cordão Cheiroso, formado por moradores e amigos dos bairros de Vila Romana e Vila Ipojuca, que desde 2015 realizam seu cortejo com um repertório de marchinhas tradicionais e composições próprias lançadas anualmente.

No bairro central de Santa Cecília, o Espetacular Bloco da Charanga do França desfila pelo quarto ano com suas cores azul e prata. O bloco é organizado pelo saxofonista Thiago França (Metá Metá), que comanda uma charanga com cerca de 50 músicos de sopro e percussão, tocando marchinhas e sambas clássicos, além de composições autorais. O publico estimado é de até 10 mil pessoas.

Ao meio-dia, sai o Óense Bloco de Carnaval, no Largo da Matriz da Freguesia do Ó, área de casarios preservados da cidade que servem de cenário para o desfile.

Veja a programação de hoje do carnaval na capital paulista:

11h às 23h: Carnaska, The Skatalites e Victor Rice - Palco do Anhangabaú - Viaduto do Chá, 10

9h: Espetacular Bloco da Charanga do França - Rua Imaculada Conceição (Santa Cecília)

10h: Forrozin - Avenida São João (centro)

12h: Óense Bloco de Carnaval - Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 (Freguesia do Ó)

12h: Bloco Não Serve Mestre - Avenida Brigadeiro Faria Lima (Pinheiros)

12h: Kriolinho e Kriolão – Carnaval da Família - Praça Canaã (Bairro do Limão)

13h: Holi Folia – O bloco das cores - Praça dos Correios (centro)

13h: Bloco Pinga ni Mim - 23 de maio - Viaduto Santa Generosa (Paraíso)

13h: Bloco Unidos do Swing - Praça Dom José Gaspar (República)

13h: Bragaça - Rua Aspicuelta, 30 (Vila Madalena)

13h30: Bloco Sigam-Me os Bons - Praça Sílvio Romero (Tatuapé)

14h: Janela - Praça dos Omaguas (Pinheiros)

14h: Bloco Me Lembra que Eu Vou - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 64 (Pinheiros)

14h: Bloco do Arrastão da Vila Guarani - Rua Domingos de Santa Maria, 150 (Vila Guarani)

14h: Bloco 77 – Os Originais do Punk - Rua Simão Álvares, 590 (Pinheiros)

14h: Bloco Bastardo - Rua João Moura, 727 (Pinheiros)

14h: Bloco Butantã - Rua Fidalga, 800 (Pinheiros)

14h: Bloco Cordão Folclórico Sucatas Ambulantes - Rua Murmúrios da Tarde (Itaquera)

14h: Derrete Presents: Moving - Alameda Olga (Barra Funda)

14h: Filhos de Gil - Rua Coronel Lisboa, entre Sena Madureira e Capitão Macedo (Vila Clementino)

15h: Cordão Cheiroso - Rua Catão, 1.151 (Vila Romana)

15h: Bartantã - Rua Santanesia, 218 (Vila Pirajussara)

15h: Bloco Emo - Rua Barra Funda, 630 (Barra Funda)

15h: Bloco Eu Sou do Axé - Rua Augusta, entre as ruas Matias Aires e Fernando de Albuquerque (Consolação)

15h: Bloco Lua Vai - Praça da República (centro)

15h: Blocoroca - Rua Araújo (República)

15h: Love Fest - Praça da República, entre as ruas 24 de Maio e Barão de Itapetininga (Campos Elísios)

15h: Quero Morrer Amigo Metalizando - Praça Dom José Gaspar (República)

16h: Unidos da Macieira - Rua Macieira do Sul (Jardim São Lourenço)

16h: Bloco Afro É di Santo - Avenida Inácio Dias da Silva (Jardim Santa Edwiges)

16h: Bloco Derretida - Praça Dom Orione (Bela Vista)

16h: Bloco do Litraço - Rua José Severo Pereira (M' Boi Mirim)

16h: Bloco Fígado de Aço - Avenida Campo Mourão (Guarapiranga)

16h: Bloco Jegue Elétrico SP - Praça da República (centro)

16h: Bloco Venga Venga + me fode que eu sou produção - Pátio do Colégio (Centro)

16h: Derrete Presents: Mothership - Alameda Olga, 170 (Barra Funda)

17h: Brasafro Tô na Rua - Rua Dom José Gaspar (Praça Roosevelt)

17h: Glixaria - Corpo Livre e Purpurinado Palco Fixo - Coreto - Praça da República (República)