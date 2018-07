3ª Festa Sertaneja será realizado neste fim de semana em Suzano

Neste final de semana, dias 7 e 8 de julho, ocorrerá a 3ª Festa Sertaneja, no Jardim São Bernardino, em Suzano. A programação conta com atrações para todos os públicos.

Organizada pela paróquia São Judas Tadeu, os fundos arrecadados serão prioritariamente destinados ao término do salão comunitário, local que se destinará a realizar atividades religiosas e sociais. Dentre as atrações da festa, haverá passeios em cavalos pônei, montaria em touro mecânico, cavalgada, apresentações culturais, comitiva sertaneja de dança, barracas de comidas e bebidas, almoço, caldos, coral infantil e da terceira idade, parquinho, Rancho de Maria e shows sertanejos.

Atrações

A abertura da festa, que será realizada no sábado, às 17 horas, terá uma missa celebrada pelo padre Álvaro do Nascimento, administrador da paróquia São Judas Tadeu e contará com a presença de autoridades do município. Neste dia, haverá os shows de Adriano Moraes e da dupla Cesar e Neto.

No domingo, haverá a cavalgada pela manhã e o almoço que será servido pelo Rancho de Maria. Às 16 horas, será celebrada a missa, seguida do show da dupla sertaneja Máximo e Leonardo.

De acordo com Padre Álvaro do Nascimento, destaca a importância e o empenho de todos os envolvidos para a realização da festa.

“Nos esforçamos ao máximo para proporcionar um ambiente familiar, que seja agradável para todos, tanto para os idosos como também para as crianças, os jovens e os adultos”.

A paróquia São Judas Tadeu foi criada a três anos e possui quatro comunidades. Segundo o sacerdote, “Toda a paróquia está empenhada em salvar almas e focada na construção da igreja matriz e nas ações sociais”, enfatiza.

Serviço

Para outras informações sobre o mapa de localização da festa é possível acessar o site www.paroquiasaojudastadeu.com.br/festa-sertaneja ou por meio do telefone (11) 4752-2897 (horário das 8 às 14 horas).