3º Encontro Cultural do Batuíra terá lançamento de livros neste sábado

O 3º Encontro Cultural do Serviço Social Batuíra, em Poá, que acontecerá neste sábado (30) terá lançamento de livros, a partir das 14 horas, com coletâneas de artigos sobre o Bem Viver e poesias escritas por crianças da própria instituição. A atividade comemora os 115 anos de fundação com uma programação repleta de atrações.

Entre os lançamentos literários que serão realizados no evento está o livro “A Mística do Bem Viver”, organizado pela teóloga Rosemary Costa e pelo professor Felipe Rocha. A obra com prefácio de Frei Betto, reúne artigos reflexivos sobre temas discutidos no 2º Encontro Nacional de Juventudes e Espiritualidade Libertadora, ocorrido em 2017 e sediado pelo Batuíra em parceria com a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Poá.

Entre os articulistas estão Leonardo Boff, Chico Alencar, pastor Henrique Vieira e o monge beneditino Marcelo Barros, entre outros. Os autores trazem assuntos que transcendem as fronteiras religiosas e possuem caráter macro ecumênico como a fé e o sagrado, afetividade e sexualidade, fé e política e muito mais. O livro estará à venda e dois dos autores estarão presentes: o jornalista e educomunicador Delcimar Bessa-Ferreira e o presidente do Conselho Municipal de Juventude de Mogi das Cruzes, Thiago Cardoso. A dupla assina o artigo “O Bem Viver e o Cotidiano Pastoral”, que trata das relações e desafios dos jovens na construção do Bem Viver no dia a dia do fazer pastoral.

O segundo livro que será lançado chama-se “Jardim Literário”, organizado pela professora Roseli Aparecida Reis. Trata-se de um projeto que existe desde 2008 quando a educadora chegou no Serviço Social Batuíra, cujo objetivo é reunir poemas escritos pelas próprias crianças e adolescentes atendidos na instituição ou algum texto ou verso que elas gostassem e que é de outro autor.

A intenção foi utilizar a própria caligrafia e desenhos para ilustrar os textos. É uma homenagem a todos que passaram pelo Batuíra e o nome Jardim Literário é em homenagem ao belíssimo local onde atuam, repleto de árvores e preservado por todos os usuários do espaço, que conta com um trabalho de educação ambiental. A autora também irá autografar os livros, a partir das 16 horas.

O evento terá ainda uma Feira Agroecológica, com produtos da agricultura familiar, exposição fotográfica, atividades musicais e recreativas, entre outras atrações.

SERVIÇO

3º Encontro Cultural Batuíra – Lançamento de Livros

Data: 30/11

Horário: 14h (A Mística do Bem Viver) e 16h (Jardim Literário)

Local: Batuíra – Rua Vinte e Seis de Março, 197 – Centro, Poá, SP

Valor: Entrada gratuita

Classificação: Livre