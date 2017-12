4ª Cantata de Natal será realizada nesta quinta na Catedral de Santana

Os mogianos poderão conferir nesta quinta-feira (14), a partir das 20 horas, a 4ª Cantata de Natal, um grande espetáculo musical, que vai reunir 350 músicos e coralistas na Catedral de Santana, em celebração ao espírito natalino. Estarão presentes no concerto a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, regida pelo maestro Lélis Gerson, mais seis coros da cidade.

Os coros que vão participar da Cantata são: Canarinhos do Itapety, coral do Centro de Convivência e Apoio ao Paciente com Câncer (Cecan), coral Musicativa, coral 1º de Setembro, coral da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público (Apampesp) e o coral da Universidade Aberta à Integração (Unai). Também vão participar do espetáculo a maestrina Alex Sandra Grossi Moretti e o maestro e tenor Sérgio Wernec.

Além do bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, o evento também deve contar com a presença do secretário-adjunto de Cultura do Estado de São Paulo, Romildo Campello.

O programa contará com a apresentação de dez músicas no total e a expectativa é, assim como em anos anteriores, reunir um grande público e promover um evento emocionante.

“Nossa Cantata de Natal já é um evento bastante tradicional e conhecido do público, que sempre lota a Catedral de Santana e emociona quem participa. Quero, portanto, convidar todos os mogianos a mais uma vez estarem lá conosco e acompanharem o belíssimo espetáculo que está sendo preparado”, destaca o secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori.

A Cantata de Natal foi financiada pela Caixa Econômica Federal (CEF).

A entrada é gratuita e o telefone para mais informações é o 4798-6900.