4ª edição da Feira Literária Serra do Itapety vai até o dia 30

Mogi das Cruzes recebe até o próximo dia 30, as atrações da quarta edição da Feira Literária Serra do Itapety (Flisi) 2017. A ação é uma realização do grupo Entremeio Literário, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. A exemplo das últimas duas edições, a programação da Flisi deste ano se distribui por vários espaços públicos e privados e o objetivo é disseminar a prática da leitura e o segmento da literatura de uma forma geral.

Para esta quarta-feira (22), a programação traz dois eventos: o “Contando Histórias com as Cores e Arte”, a partir das 10 horas no espaço Arte & Café, e a contação de história com Sueli Canfaro, às 14 horas, na Associação Mogicruzense para Defesa da Criança e do Adolescente (Amdem).

Na quinta-feira (23), será a vez da “Intervenção da Poética da Dança”, conduzida por Beatriz Pozo, que acontece a partir das 17 horas, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros. E na sexta-feira, a programação inclui uma intervenção de leitura, conduzida por Rodrigo Ribeiro Santana, na Escola Estadual Benedito de Souza Lima, em Taiaçupeba.

No final de semana, a programação se divide entre exposição digital e ocupação do Parque Centenário. No sábado, o destaque é a 2ª Mostra de Contos e Poesias, intervenção conduzida por Sheila Kuno, que tem o objetivo de descobrir novos talentos, proporcionando novas visões artísticas para aqueles que apreciam a literatura. Trata-se de um concurso online, que deve ser acessado por meio da página do evento no Facebook.

No domingo (26), haverá programação, das 10 às 14 horas, no Parque Centenário, em um modelo parecido com o que já foi feito em anos anteriores, o público poderá fazer a troca de livros, participar de bate-papos e pegar autógrafos com autores. Além disso, também estão programados um sarau e um piquenique literário.

Na mesa de autógrafos, estarão presentes os autores Miriam Amélia, Adriana Rocha, Maria Iglesias, Ronaldo Rosa, Geraldo Jesus, Raimundo Rodrigues, Antônio Fernando, Marcos Villas e Colaço. Já do sarau, devem participar Ana Perreti, Daisy Braito, Anderson Serevincis, Maria José, Olinda Fernandez, Messias Veloso, Barbara Novaes, Ailton Cardoso, Fátima dos Santos, Roberto Cavenatti e convidados.

A programação completa está disponível no site da Secretaria de Cultura (www.cultura.pmmc.com.br) e também no Facebook. A entrada para todos os eventos é gratuita.

Escolas

As instituições de ensino servirão por mais de uma vez como sede para os eventos da programação da Flisi. Também receberão eventos da feira a Escola Municipal Professora Maria Eugênia Fochi de Araújo, no Parque Residencial Itapeti, a Escola Estadual Professora Irene Caporali de Souza, do Conjunto Residencial Nova Bertioga e a Escola Estadual Professor Ilson Gomes, do Jardim Ivete.