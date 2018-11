5ª Feira Literária Serra do Itapety se estende até o dia 30 de novembro

A5ª edição da Feira Literária Serra do Itapety - a Flisi 2018 se iniciou nesta terça-feira (6). A programação, que se estende até o dia 30 deste mês, reúne festivais de poesia, mostras literárias, contação de histórias, teatro, sarau e muitas outras atrações, todas com entrada gratuita. O evento é organizado pelo grupo Entremeio Literário e tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Até este sábado (10), ficarão abertas as inscrições para o 1º Festival de Poesia Falada, que será realizado dentro da própria programação da feira. Também estão abertas as inscrições para quem deseja participar da 3ª Mostra Literária de Contos e Poesias. Os interessados devem entrar em contato com o grupo responsável pela organização, via Whatsapp, no número (11) 95779-7201.

Também devem entrar em contato com os organizadores as escolas e entidades que tenham interesse em receber sessões de contação de histórias, que são protagonizadas por Carla Pozo, Adriana Rocha e Sueli Canfora.

Na próxima terça-feira (13), a partir das 19h30, será realizada na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes abertura de exposição e sarau. A intervenção, intitulada “Da pedra ao azulejo, uma necessidade humana de comunicar e refletir, com formas, versos e poesias”, conta com a participação de diversos artistas, como Adriana Rocha, Ana Maria Peretti, Antônio Fernando, Carla Pozo, Geraldo Brasileiro, Judith de Carles, Marcos Villa, Margarete Brito, Maria Iglesias, Miriam Amélia, Nancy Barouch Tosta, Olinda Fernandes, Raimundo Alves, Roberto Cavenatti, Rodrigo Santana, Ronando Rosa, Sheila Kuno e Sueli Canfora.

No dia 20 já acontece a final do 1º Festival de Poesia Falada, a partir das 19h30, no Casarão do Carmo. Já no dia 21, o Teatro Experimental Mogiano (TEM) apresenta a peça “Tem Amor sob o luar”, na Escola Municipal Coronel Almeida, às 20 horas.

No dia 25 de novembro, o Parque Centenário servirá como palco para a programação da Flisi, com diversas atividades que serão oferecidas entre as 10h e as 15h. Entre elas, o público poderá participar de distribuição de poesias, terapia holística, dança circular, música e piquenique literário.

Já no dia 27, está marcada uma noite de autógrafos e troca de livros no Casarão do Carmo, que contará com a presença de autores como Marcos Villa, Margarete Brito, Miriam Amélia de Novaes Kucinskis, Rodrigo Ribeiro de Santana, Ronaldo Rosa Pereira, Sueli Canfora, Carla Pozo, Adriana Rocha, Raimundo Alves, Antônio Fernando e Roberto Cavenatti.

Mais informações sobre a 5º Flisi podem ser obtidas na página do evento no Facebook ou então diretamente com o grupo Entremeio Literário.