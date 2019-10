5º Prêmio Jovem da Música Mogiana acontece nesta sexta no Theatro Vasques

Nesta sexta-feira (11) será realizado, a partir das 19 horas no Theatro Vasques, o 5º Prêmio Jovem da Música Mogiana (antigo Festival de Música Estudantil de Mogi das Cruzes). Serão ao todo 12 participantes, sendo seis bandas e seis solos, que vão submeter as canções selecionadas à avaliação do júri presente. Os vencedores serão premiados com troféus e cinco composições serão selecionados para registro em CD no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM).

O Prêmio Jovem da Música deste ano recebeu um total de 24 inscrições, das quais 14 foram habilitadas. Dois habilitados não participarão do festival, razão pela qual serão 12 apresentações no total.

As bandas que participarão são: Chá & Rango, Charanga, Magno, Mistura de Fatos, Monstro de Pijama e O Brado Redundante. Já os artistas solo são: Dy Loko, Ingrid Cristiny, Marciel, Paulinho, Raquel Riso e Valéria Custódio. Todos se inscreveram com composições autorais e/ou com composições cuja interpretação foi devidamente autorizada e passaram pela seleção. A ordem de apresentação será sorteada amanhã mesmo.

A comissão julgadora será composta por quatro membros, sendo um representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e três músicos, compositores e/ou artistas credenciados no Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura de Mogi das Cruzes. Os critérios de julgamento serão melodia, letra e interpretação.

O Prêmio Jovem da Música Mogiana tem por objetivo fomentar o fazer artístico e estimular as produções juvenis e aprendizes de música na cidade de Mogi das Cruzes, bem como promover a integração dos jovens, a geração de público para atividades culturais e incentivar as práticas artísticas.

Outras metas do evento são explorar o potencial da música na formação cidadã, estimulando o desenvolvimento da musicalidade brasileira e valorizando as expressões culturais regionais.

A entrada para o 5º Prêmio Jovem da Música Mogiana é gratuita. O Theatro Vasques fica na rua Dr. Corrêa, 515, no Centro.