6ª edição do Prêmio Jovem do Teatro Mogiano começa na segunda-feira

A 6ª edição do Festival de Teatro Estudantil de Mogi das Cruzes (Festemc) Prêmio Jovem do Teatro terá início na próxima segunda-feira (16). Neste ano, o festival teve número recorde de inscritos, razão pela qual ele vai se estender até o dia 1º de outubro, com um total de nove dias de apresentações no Theatro Vasques. Em três das 20 apresentações será cobrada entrada simbólica, no valor de R$ 2,00.

As inscrições para o Festemc deste ano se estenderam de 10 de maio a 26 de julho, período ao longo do qual foram cadastrados 32 projetos, sendo 20 habilitados a participarem do rol de apresentações. Desse total, 14 terão caráter competitivo e seis serão apenas apresentados.

Inscreveram-se e foram habilitados a participarem do Festemc não só espetáculos de companhias de Mogi das Cruzes, como também de São Paulo, Poá, São José dos Campos, Quadra e Pindamonhangaba. Ao todo, serão 333 pessoas envolvidas no evento, sendo 235 integrantes do elenco e 98 da parte técnica.

A programação abre na segunda-feira (16), com a apresentação, a partir das 19h30, do espetáculo “Ratimbum Paratimbum!”, da Cia. Os Insujeitos. A classificação etária é de 10 anos. Já na terça-feira (17/09), haverá duas apresentações: “Shakespeare: Um Estudo”, da Cia. Chorumetas, a partir das 15h30 (cobrança de R$ 2,00), com classificação de 12 anos e “Ano Zero”, da Cia. Protuberância, às 19h30, com indicação etária de 10 anos. Na quinta-feira (19/09), haverá mais duas apresentações: “O Mistério Perdido”, da Cia. O corpo Também Fala e “Édipo Rei”, da Cia. Teatral Filosofia de Coxia.

As demais apresentações acontecerão nos dias 23, 24, 25, 26 e 30 de outubro, bem como no dia 1º de outubro. Os espetáculos que se apresentarão ao longo desses dias serão: “A Bruxinha Que Era Boa” e “Dom Casmurro”, do Núcleo de Teatro Amador Fazer Acontecer, “João e Pé de Feijão”, da cia Os Pequenos Pirilampos, “Capelinha”, do Grupo Teatral Sesi 113, “A Hora e a Vez de Augusto Matraga”, do Grupo Teatral TENSA, “Samba das Fábulas”, da Cia. Teatral Quatro Cantos, “Medéia em Faces”, da Cia. De Teatro IA3 “Cade Tadeu?”, “19.68”, do Núcleo de Cultura Ousadia, “Loucura ou Simples Pecado?”, do TQS- Teatro de Quintal Simbólico, “Velório do Meu Eu”, da Cia. Os Insujeitos, “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, do Grupo Estrelas da Imaginação, “Não Sei Só Sei Que Foi Assim”, do Grupo Estrelas da Imaginação, “A Bela e a Fera” e “Um Grito de Socorro”, do Grupo Teatral Legião de Amigos e “A Curva Que Não Curvou (18 de março de 1967), da Trupe Dustreze – Núcleo Estudantil Dora Peretti.

O júri será formado por três profissionais de arte e cultura, que tenham envolvimento com teatro, retirados do cadastro de profissionais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ou então membros da Secretaria. Todos os participantes receberão certificados e serão premiados com troféus os vencedores de 15 categorias.

O Festemc tem por objetivo fomentar o fazer artístico nas escolas e estimular as produções estudantis e amadoras de teatro na cidade de Mogi das Cruzes, bem como promover a integração do grupo escolar, a geração de público para atividades culturais, incentivo e motivação para práticas artísticas e, por fim, proporcionar a arte-educação.

Mais informações sobre o Festemc devem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.