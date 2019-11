6º Salão de Artes de Mogi terá abertura e cerimônia de premiação neste sábado

A abertura oficial do 6º Salão de Artes Plásticas de Mogi das Cruzes – Prêmio “Wilma Ramos” será realizada às 19 horas deste sábado, 30. A mostra ocupará a Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, até o dia 4 de janeiro e é composta por 28 obras, que foram previamente inscritas pelos artistas interessados e selecionadas pela comissão julgadora do evento.

Assim como em edições passadas, as obras estão divididas nas modalidades acadêmica e contemporânea. São 11 obras da primeira categoria e 17 da segunda. Além de artistas de Mogi das Cruzes e região, também há representantes de outras cidades paulistas e do estado de Minas Gerais.

A edição da mostra deste ano recebeu um total de 75 inscrições, com 173 obras cadastradas. Foram três etapas de análises criteriosas, até que se chegasse à seleção final. A comissão julgadora, responsável pela seleção, é composta por Alex Tso (SP), Cléia Paiva (Taubaté) e Sandra Marcondes (Mogi das Cruzes), todos com amplo conhecimento das artes.

Neste sábado, que é o dia da abertura, todos conhecerão o resultado final da seleção, com o anúncio dos vencedores e também das menções honrosas. Receberão prêmio em dinheiro os artistas que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar. A Secretaria de Cultura e Turismo também entregará dois diplomas e medalhas de menção honrosa, além de certificados de participação para todos os selecionados.

O Salão de Artes de Mogi das Cruzes é um evento que busca fomentar, promover e difundir a produção artística, além de estimular a reflexão e o intercâmbio de ideias no campo das artes visuais, contribuindo para a formação de público e para a construção da história da arte mais recente no país.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes, onde o 6º Salão de Artes ficará aberto para visitação até janeiro, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, número 360, no Centro da cidade.

Patronesse

A patronesse do Salão de Artes de 2019 é a artista plástica Wilma Ramos, que faleceu há pouco mais de dez anos, em abril de 2009, aos 68 anos. Nome forte do naïf brasileiro, Wilma Ramos ficou conhecida internacionalmente por seus quadros que retratam o folclore brasileiro e as festividades regionais. Sua primeira exposição aconteceu em 1967, no Salão de Arte Contemporânea de Campinas.

A partir dos anos 70, expôs em Madri, Palma de Mallorca e Puerto de Pollensa, na Espanha. Entre 1968 e 1984, foi premiada em diversos salões de arte realizados no Estado de São Paulo, além de participar de mostras coletivas em vários países.

Apesar do prestígio internacional, a artista permanecia morando em Mogi, com a mãe e dois irmãos, onde ficou conhecida por integrar o Grupo Feminino de Artes Plásticas de Mogi das Cruzes. Formado por Ilda Veri Lopes, Ana MarB, Olga Nóbrega, Wanda Barbieri e Wilma, o coletivo era conhecido pela união e amizade das cinco artistas.

Durante toda sua carreira, Wilma mostrou por meio de telas sua devoção ao Divino Espírito Santo. Ficou também conhecida como a Senhora dos Verdes, devido a elementos muito presentes em suas obras, como colheitas agrícolas, aves tropicais, pescadores, congadas e imagens do Vale do Paraíba.