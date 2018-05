7º Mogi Revela abre inscrições para fotógrafos profissionais e amadores

A Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes abriu nesta semana as inscrições para o 7º Prêmio de Fotografia – o Mogi Revela. Podem se inscrever no concurso fotógrafos profissionais e amadores de todo o país e as inscrições devem ser feitas até o dia 3 de agosto. A participação é gratuita.

O prêmio tem caráter competitivo e temática livre, exceto na modalidade “Prêmio Melhor Fotografia Mogiana”. As inscrições deverão de ser feitas pessoalmente na Secretaria de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, ou via correio, com aviso de recebimento.

Concurso

Neste ano, o Mogi revela tem quatro categorias: o “Prêmio Mogi Revela”, para participantes maiores de 18 anos, categorias profissional e amador; “Prêmio Jovem Mogi Revela”, para participantes de 07 a 17 anos, categoria livre; “Prêmio Instagram Mogi Revela”, com participação livre; e o “Prêmio Melhor Fotografia Mogiana”, também com participação livre. Cada concorrente poderá participar em apenas uma modalidade.

Os participantes poderão inscrever até três fotografias, em cores ou preto e branco, mediante apresentação da ficha de inscrição, juntamente ao Termo de Cessão para Uso de Imagens e envio das fotografias, que deverão ter 20 cm x 30 cm, impressas em papel fotográfico fosco. Elas precisam ser entregues em envelope único, com etiqueta endereçada à secretaria de Cultura.

Já os participantes da modalidade Instagram deverão seguir as páginas da secretaria de Cultura e Coordenadoria de Turismo na Rede Social Instagram @CulturaMogi @DestinoMogi, e publicar as fotografias com a hashtag #mogirevela2018, no período compreendido, sendo até as 18 horas do dia 3de agosto.

As três fotografias selecionadas serão disponibilizadas na página da secretaria de Cultura na Rede Social Instagram @CulturaMogi, entre o meio-dia do dia 6 de agosto e as 17 horas do dia 10 de agosto. A fotografia mais curtida será a vencedora.

O Prêmio Melhor Fotografia Mogiana terá como tema: Mogi – Destino Turístico. Os participantes, portanto, deverão fotografar e enaltecer os atrativos turísticos da cidade e precisam residir em Mogi das Cruzes. A fotografia vencedora será selecionada entre as categorias: profissional, amador e prêmio jovem.

As fotografias serão julgadas por um júri composto por pessoas de conhecimento no meio cultural e por funcionários da secretaria de Cultura. Na ocasião do julgamento, será eleito pelos integrantes do júri um presidente para dirigir os trabalhos, e em caso de empate tomar a decisão final. As decisões do júri serão irrecorríveis.

Premiação

O primeiro colocado do “Prêmio Mogi Revela”, categoria profissional, receberá prêmio de R$ 2 mil e o segundo de R$ 1,5 mil. Já na categoria amador, o primeiro colocado leva R$ 1 mil e o segundo R$ 750. Já na modalidade “Prêmio Jovem Mogi Revela”, categoria livre, o primeiro colocado ganha R$ 750 e o segundo R$ 500. Na modalidade “Prêmio Instagram Mogi Revela”, o vencedor leva R$ 500 e na modalidade Melhor Fotografia Mogiana, o prêmio é de R$ 1 mil.

As dez melhores fotografias de cada categoria receberão menção honrosa e participarão da Mostra Fotográfica “Mogi Revela 2018” durante a semana de comemoração do aniversário da cidade, no mês de setembro, em local a ser definido.

A premiação e divulgação dos vencedores serão realizadas no dia 5 de setembro às 19h30, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes – Sala Multiuso Wilma Ramos. Já no dia 6 de setembro, a relação de vencedores estará disponível para consulta no site da secretaria de Cultura.

As fotos inscritas devem ser todas inéditas, atuais e não podem ter sido premiadas em nenhum concurso fotográfico. Todas as regras para a devida participação estão relacionadas no edital, que deve ser integralmente lido por parte dos interessados. A ficha de inscrição e o termo de cessão de uso de imagem também estão disponíveis no site da Cultura.

Mais informações pelo telefone 4798-6904.