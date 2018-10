'A Estrada de Wolocolamsk' acontece em novembro no Theatro Vasques

No dia 9 de novembro, Mogi das Cruzes vai receber o último espetáculo do Circuito Cultural Paulista deste ano. É a peça teatral “A Estrada de Wolocolamsk”, com texto original do dramaturgo alemão Heiner Müller e dirigida por Esther Góes e Ariel Borghi, da Cia. Ensaio Geral. A obra é dividida em cinco partes e se baseia em acontecimentos reais e imaginários para tratar de fatos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial.

Peça

As duas primeiras partes são baseadas no livro de Alexander Beck, e têm abordagem realista, narrando episódios comprovadamente ocorridos durante a guerra. Já as três últimas entram um pouco no campo surrealista e têm como foco o regime socialista soviético, implantado pelos russos na parte oriental de Berlim, já no pós-guerra.

Nas partes iniciais, a narrativa gira em torno de uma tropa russa, formada por jovens e inexperientes soldados e liderados por um comandante, que tenta encontrar maneiras de torná-los aptos a enfrentar o exército alemão. O detalhe é que, em meio a um cenário tão sério e perigoso, a montagem destaca questões humanas triviais, como forma de explorar a complexidade da situação.

Já as três últimas, intituladas “O Duelo”, “Centauro” e “os Enjeitados”, tratam tanto de acontecimentos reais, como a crise do dia 17 de junho de 1953, quanto de situações simbólicas, a exemplo a cena em que um dirigente da época, de tão burocrata que era, acaba se transformando em uma escrivaninha.

A última parte, situada em um momento em que o sistema já estava enfraquecido, mostra o embate emocional entre um pai e um filho que discordam severamente sobre a situação do País.

A diretora da peça, Esther Góes, bastante conhecida por suas atuações em novelas da TV Globo, SBT, Rede Record e GNT, entende que essa última cena serve para simbolizar a proposta da obra como um todo, que é não estabelecer verdades absolutas, nem criar mocinhos e bandidos, e sim mostrar que há sempre uma verdade em cada lado, deixando o espectador livre para compreender, assimilar e se identificar da maneira que lhe fizer sentido.

“A Estrada de Wolocolamsk” será apresentada a partir das 20 horas no Theatro Vasques e a entrada é gratuita. A recomendação etária é de 14 anos. Além de Esthér e Ariel, também estão no elenco Carlos Meceni, Jova Andreazza, Carlos Morelli, Ale Pessôa, Pérsio Plensack, Cacá Toledo, Josué Torres, Amanda Vides Veras, Jean Dandrah e Pedro Paulo Fermer.

O Theatro Vasques fica na Rua Dr. Corrêa, 515, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.