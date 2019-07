Acervo histórico com exemplares desde 1961 do DS é doado ao município

O acervo histórico das edições do Diário de Suzano, publicadas desde 1961, foi oficialmente doado na manhã desta segunda-feira, 15, ao município. Os exemplares trazem a história da cidade ao longo de quase seis décadas. A solenidade aconteceu na sede do DS.

A doação dos documentos foi oficializada entre o prefeito Rodrigo Ashiuchi e os diretores da instituição Amadeu Guaru José de Moraes e Carlos Alberto de Moraes. Também participaram do encontro a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo; a diretoria e futura responsável pelo Casarão da Memória, Rita Paiva; o assistente da Diretoria do Diário de Suzano, Thiago Moraes; as familiares Camila Moraes Renzi e Ana Paula de Moraes; o editor-chefe Edgar Leite; e o colunista social Gil Fuentes.

O arquivo será mantido no Casarão da Memória, que está previsto para ser inaugurado ainda neste ano, situado na Rua Campos Salles, região central, na residência que pertenceu à família Marques Figueira.

"É uma doação significativa que recebemos do Diário de Suzano. É um registro que permite a todo cidadão conhecer a evolução e crescimento da cidade. É muito importante e ficará preservado no Casarão que permitirá um acesso importante ao conhecimento cultural", afirmou Garippo. O secretário ainda ressaltou detalhes sobre o Casarão e disse que o espaço será direcionado à toda a população e será voltado para a memória de Suzano, para que a preservação seja realizada constantemente por todas as gerações futuras. "Vai ser um espaço de lazer, cultura e conhecimento para todos. Haverá a possibilidade de consulta ao acervo digital também, e todos poderão ter acesso quando for inaugurado", finalizou.

O prefeito de Suzano agradeceu a doação, pois se trata da história do município, o que é importante para a administração municipal e toda a população. "Lá no Casarão buscaremos preservar toda a história de Suzano. Algo importante que remete a ação cultural na cidade. É um registro que o povo suzanense poderá consultar toda a história. Será uma viagem no tempo, de todos os 70 anos de Suzano".

DIGITALIZAÇÃO

A digitalização do acervo ficará disponível para a consulta eletrônica. Contudo, o arquivo original em papel também poderá ser consultado. Representando o Diário de Suzano, o diretor Amadeu Guaru José de Moraes falou sobre a doação do arquivo - que possui jornais desde 1961 até este ano - à gestão municipal. "Estamos fazendo a doação porque todos os diretores querem que a população tenha acesso a toda a história de Suzano, já que é uma jóia rara e importante para todos do município".