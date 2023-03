Afrânio Evaristo da Silva e suas múltiplas funções públicas

Fale um pouco da sua história com Suzano. Quando iniciou sua trajetória no Poder Público?

Nos idos de 1999, vim para Suzano a trabalho como policial militar. Trabalhei por todo o Alto Tietê, mas foi aqui que fixei residência e tive meus filhos, onde escolhi viver. Eu me encantei com a cidade e logo fui acolhido. Fiz e continuo fazendo muitos amigos e amigas desde então. Em 2011 fui convidado pelo deputado federal Tiririca a fazer parte de sua equipe de trabalho na Câmara dos Deputados, onde permaneci até 2017, quando então fui convidado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi para assumir como chefe de Gabinete em sua gestão, cargo que ocupo até hoje.

Quais cargos que já assumiu?

Já assumi a maioria das pastas do governo, o que é normal a qualquer membro do primeiro escalão, pois cobrimos férias e vacâncias desses cargos. Permaneci interinamente por mais tempo na Controladoria Geral do Município e agora na Secretaria de Segurança Cidadã.

Como é ser secretário de Segurança Cidadã? A segurança é uma área em que existem muitos desafios.

A Secretaria de Segurança Cidadã, assim como qualquer outra, exige muito trabalho, dedicação e responsabilidade. Os desafios são diários, mas, para mim, tem sido uma honra comandar uma pasta com tantos profissionais dedicados e valentes, a exemplo da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil.

Qual a importância do trabalho da GCM?

Hoje, a GCM é uma instituição fundamental para a segurança pública de Suzano. É uma importante força auxiliar das demais instituições, como as Polícias Militar e Civil, e tem se mostrado muito presente para a sociedade em diversas atividades e necessidades que se apresentam como um todo.

Fale um pouco das outras corporações dentro da GCM e a importância para a segurança pública?

Atualmente, nós temos as equipes de Patrulhamento de Área; de choque, que são a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Ronda Ostensiva com Motorizada (Romo) e o Canil; de Grupamento de Patrulha Ambiental (GPA); da Patrulha Maria da Penha; e da Central de Segurança Integrada (CSI), responsável pelo serviço de rádio e videomonitoramento da cidade, além da Defesa Civil que, ao contrário do que muitos pensam, não trabalham somente em situações de emergência, sendo responsável por monitorar durante o ano todo as áreas de risco, medir índices pluviométricos, realizar vistorias e outras atribuições. O mais importante é que tanto a GCM quanto a Defesa Civil contam com um corpo de profissionais dedicados e comprometidos com a segurança do município, pois muitos residem aqui e querem qualidade de vida para suas famílias e sociedade.

Como é a parceria da GCM com a PM e a Civil? Fale um pouco também da parceria com os Consegs.

A relação da GCM com as Polícias Civil e Militar é excelente. Desenvolvemos diversas ações em conjunto para enfrentamento da criminalidade, para fiscalização de posturas e para combate da perturbação do sossego. Essas iniciativas têm gerado resultados positivos para a cidade, contribuindo assim para o aumento da segurança.

A GCM em todo o País deixou de ser meramente órgão que cuida do patrimônio para exercer atividade de “polícia municipal”. Você acredita que isso contribui de forma direta para a segurança?

A sociedade se transforma, evolui o tempo todo, e é preciso acompanhar essa dinâmica. Esse fenômeno não é diferente quando o assunto é segurança pública, principalmente entre as GCMs de todo o país. A Constituição Federal de 1988 deu início ao que chamamos de descentralização da segurança pública quando permitiu que os municípios criassem suas guardas para proteção de seu patrimônio. A partir daí as cidades passaram a discutir sua participação no setor, atuando de forma efetiva nas deficiências dos órgãos estatais. Hoje, a atuação das GCMs no combate à criminalidade é um fato, uma realidade que, ao meu ver, não irá retroagir, pois contribui significativamente para a segurança pública local. Esse fenômeno já ocorreu no passado, em 9 de abril de 1970, com a unificação da Guarda Civil com a Força Pública em São Paulo, dando origem assim a Policia Militar paulista.

Secretário destaca contato com a natureza

Quando não está trabalhando, o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo, afirma que gosta de estar em contato com a natureza, de plantar, fazer hortas, pescar etc.



“Adquiri o hobbie de colecionar cachaças com o meu saudoso amigo Katuya Ashiuchi, que me deu de presente duas garrafas para iniciar a coleção, que hoje conta com mais de 60 rótulos”, disse.



Afrânio afirma também que gosta de carros antigos e tem um fusca que pertenceu ao Tiririca.



Ele também deixou uma dica de livro e filme.



Indicação de livro e filme



O livro indicado foi “O Mercador de Veneza”, de William Shakespeare.

Já o filme é “Até o Último Homem”, de Mel Gibson.

