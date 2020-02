Agenda Cultural de fevereiro terá atrações carnavalescas

Em fevereiro, mês marcado por um dos feriados mais amados pelos brasileiros, a Agenda Cultural da Prefeitura de Suzano está recheada de atividades referentes ao Carnaval e atrações realizadas por artistas da região.

Nesta semana será a vez do samba animar os frequentadores do Parque Municipal Max Feffer, com a apresentação dos grupos Sambas da Vida e Canto Forte, também às 13 horas.

Os amantes da literatura poderão aproveitar o lançamento da sétima edição do fanzine (revista não-oficial) “Vasto” no dia 5 de fevereiro (quarta-feira), às 19h30, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). Trata-se de uma coletânea de contos produzidos na Comunidade do Conto ao longo de 2019. Vale destacar que cada pessoa presente na ocasião receberá gratuitamente um exemplar da antologia.

Na sexta-feira (07/02), será a vez dos fãs de arte plástica se encantarem com a abertura da exposição “Sobremadeira”, realizada pelo artista suzanense Erasmo Amorim, às 19 horas, no Centro Cultural Moriconi. Segundo Amorim, a mostra foi produzida a partir de uma pesquisa estética sobre a madeira como matéria-prima. Os interessados poderão conferir as obras de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, até o dia 28 de fevereiro (sexta-feira).

A literatura volta a marcar presença na cidade na segunda-feira (10/02), com o lançamento do livro “Não Seja Vazio”, de autoria de Ronaldo Pazini, às 19h30, no Anfiteatro Orlando Digenova do Centro Cultural Moriconi. No mesmo local, em 27 de fevereiro (quinta-feira), haverá a apresentação da peça teatral “A Guerra Mais ou Menos Santa”, às 14 horas. O espetáculo é uma montagem da obra do autor Mário Brasini e foi desenvolvida pelos alunos do projeto Vivências Culturais.

O destaque vai para o “Carnaval do Parque”. Isso porque nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, o Parque Municipal Max Feffer será tomado por matinês infantis, bandas, blocos de carnaval, shows de bateria e muito mais.

No domingo (23/02), das 14 às 18 horas, o “Carna Flash” com a RGimenez trará o melhor do axé dos anos 1990 e 2000 para o local, que também contará com marchinhas e outras atividades do gênero ao longo do dia.

Já na segunda-feira (24/02), das 14 horas às 20h30, a diversão será por conta de matinê infantil, oficina de máscaras e o som da banda “Apito de Mestre”. Enquanto, na terça-feira (25/02), no mesmo horário, além das atrações infantis, o Bloco da Cida e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé vão animar o público com muita música e dança.

Todas as atrações são promovidas e/ou contam com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Mais informações podem ser obtidas por contato no telefone (11) 4747-4180.