Agenda cultural traz circuito de cinema, exposições e encontro junino

A Secretaria de Cultura de Suzano divulgou a programação de atividades do mês de junho na agenda cultural, disponível no site oficial da Prefeitura ( www.suzano.sp.gov.br/web/cultura/servicos-secretaria-de-cultura ). Entre as ações, estão agendadas exposições, circuito de cinema, encontro junino, sarau e rodas de conversa.

Iniciado ontem, às 19 horas, a Associação Cultural Literatura no Brasil, com apoio da Prefeitura de Suzano, promoveu mais uma edição do Comunidade do Conto. A ação foi realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, para debater assuntos ligados ao cotidiano. Ao final, os participantes escreveram um conto baseado nas tratativas do encontro.

No sábado, das 16 às 18 horas, o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul (Rua Teruo Nishikawa, 570) vai receber a Batalha na Pista. A ação reúne rappers da cidade para uma batalha freestyle e quem decide o vencedor são os espectadores.

Já no domingo, a pasta promove uma Tarde Cultural no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (Rua Domingos Victorino, 957 – Jardim Cacique), com música, apresentações de danças de vários ritmos e estilos, além de exposições de arte e carros antigos.

A programação de domingo traz ainda o “Cultura Presente”, que tem o objetivo de promover a troca de experiência e possibilitar a divulgação dos artistas, acontece a partir das 11 horas no Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O mesmo evento ocorrerá no dia 24.

Exposição

Os trabalhos dos alunos do curso de Desenho estarão expostos no Centro Cultural Nelson da Cruz (Avenida Katsutoshi Naito, 957 – Cidade Boa Vista) até o dia 30. Já a mostra “Lentes Sobre Suzano” segue no Centro Cultural Moriconi até nesta sexta-feira, e de lá, as 90 imagens que retratam a cidade vão para o Suzano Shopping e ficarão entre 16 e 30 de junho.

Cinema

E quando a preferência for filmes, a pasta está com os projetos Ponto MIS e Circuito 7ª Arte em funcionamento no Anfiteatro Orlando Digenova. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 16 horas, longas-metragens são exibidos ao público gratuitamente. É solicitado que os interessados confiram com antecedência a classificação indicada do filme.

Outras atividades

O Sarau de Vivências também está incluso na programação para ser realizado no dia 22. A iniciativa apresenta trabalhos das oficinas culturais da prefeitura pelo projeto Vivências e com a participação dos suzanenses.

Nos dias 23, 24 e 30, a Secretaria Municipal de Cultura realiza um Encontro Junino do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), das 13 às 17 horas, na Paróquia São José Operário, no CEU Gardênia, no Instituto Virtutis e nos Centros Culturais Moriconi, de Palmeiras e na Vila Figueira. Mais informações sobre os eventos pelo telefone (11) 4747-4180.