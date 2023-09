Alex Santos conta trajetória e ações na Secretaria de Governo

Suzanense, com 40 anos, Alex Santos, está à frente da Secretaria de Governo de Suzano. Formado em Gestão Pública e Administração de Empresas, o secretário comanda a pasta que tem como uma das competências fortalecer o diálogo com diversos setores sociais, entidades de classe, movimentos e associações da cidade, atuando como porta-voz da população frente à gestão municipal.

Acompanhe a entrevista completa do secretário de Governo de Suzano, Alex Santos, para o Circuito Alto Tietê.

DS: Como entrou na política?

Alex: Comecei na política aos 15 anos, sempre buscando entender o cenário regional e como funcionava a administração pública. Além disso, já atuava em campanhas eleitorais. Em 2010, comecei a participar mais ativamente, ao lado do nosso prefeito, Rodrigo Ashiuchi. Sempre acolhendo a população e ficando à disposição do time.

DS: Fale um pouco sobre sua trajetória profissional?

Alex: Eu comecei a trabalhar muito cedo. Vim de família humilde e sei que a única forma de crescermos na vida é com muito esforço e trabalho. Meu primeiro emprego foi aos 13 anos, na área administrativa. Depois disso, tive uma ampla experiência no ramo funerário, onde atuei por muitos anos. Hoje desempenho minha função de secretário municipal de Governo com muito zelo e dedicação.

DS: Por quais cargos públicos já passou?

Alex: Em 2017 passei a integrar a equipe de Gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi como assessor estratégico. Em novembro de 2020 fui nomeado secretário municipal de Governo.

DS: Enquanto secretário de Governo, quais funções desempenha?

Alex: Uma das competências da minha pasta é fortalecer o diálogo com diversos setores sociais, entidades de classe, movimentos e associações da cidade, atuando como porta-voz da população frente à gestão municipal.

DS: Quais os desafios enfrenta no comando desta secretaria?

Alex: Ocupar um cargo político e de confiança já é um grande desafio, entretanto, entendo minha missão e sou muito grato ao prefeito Rodrigo Ashiuchi pela confiança. Acredito que o maior desafio é conseguir atender todos aqueles que precisam, por conta do tempo e das demandas.

DS: Já pensou em concorrer a vereador ou a prefeito?

Alex: Gosto bastante de atuar nos bastidores da gestão, mas sigo à disposição do prefeito Rodrigo Ashiuchi para todos os projetos que nosso grupo precisar.

DS: Qual sua relação com Suzano?

Alex: Minha história é totalmente baseada em Suzano. Aqui eu aprendi sobre ser um líder, empresário, pai, filho e tudo o que sou.

DS: Quem é o Alex fora da Prefeitura?

Alex: Sou uma pessoa sempre em busca de novos desafios. Gosto de investir meu tempo em ajudar ao próximo, de conhecer novidades empresariais e sempre, acima de tudo, exercer a minha paternidade. Não importa o que aconteça, estou sempre à disposição para o meu filho.

DS: O que gosta de fazer, de ler, tem alguma série preferida?

Alex: Acredito que a leitura transforma o modo que analisamos a sociedade e gosto sempre de ter na minha mesa de cabeceira livros que envolvam a política como tema central, além de empreendedorismo e gerência de negócios. Gosto muito de filmes e séries baseadas em fatos, que mostram os bastidores de acontecimentos históricos e políticos.

DS: Tem algum projeto social?

Alex: Acredito muito na transformação social por meio de projetos que busquem potencializar as melhores características de cada um. Não estou à frente de projetos, mas ajudo de forma intensa várias ONGs, associações, igrejas e outras instituições que desempenham serviços pela sociedade suzanense.