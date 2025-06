Alimentos afrodisíacos podem apimentar o jantar do Dia dos Namorados

Você sabia que alguns alimentos podem despertar o desejo sexual? Os chamados alimentos afrodisíacos são substâncias naturais que aumentam o fluxo sanguíneo e estimulam a produção de hormônios como a testosterona. Por isso, são capazes de dar um “tempero especial” à vida sexual.

No Dia dos Namorados, comemorado nesta quinta-feira, 12 de junho, a nutricionista da Hapvida em Recife, Michele Arruda, elaborou uma lista com cinco alimentos afrodisíacos que podem ajudar a aquecer o clima a dois. Ela ainda ensina como preparar um menu completo, com entrada, prato principal, drink e sobremesa, ideal para transformar o jantar em um momento de intimidade e prazer.

A nutricionista explica que os efeitos dos alimentos afrodisíacos no corpo variam conforme fatores físicos, emocionais e até culturais. “Nossa fantasia e imaginação contam muito. O maior afrodisíaco que existe está na mente. Quando colocamos emoção no que planejamos, criamos um clima naturalmente mais prazeroso”, afirma.

Michele lembra ainda que cada organismo responde de forma única. “Algumas pessoas sentem os efeitos de forma rápida e intensa, outras nem tanto. Por isso, vale experimentar e observar o que funciona melhor para o seu corpo e o do parceiro”, recomenda.

A especialista também destaca que libido baixa pode estar ligada à carência de nutrientes, como zinco, selênio e complexo B, magnésio e vitamina E. “Introduzir alimentos ricos nesses compostos na rotina pode ajudar não só na vida sexual, mas na saúde como um todo”, garante.

Também pode haver uma qualidade afrodisíaca inerente à prática de dar comida a um parceiro sexual, o que talvez explique a verdadeira razão pela qual uma caixa de chocolates ou uma refeição caseira podem induzir ao desejo. Por isso, seguem abaixo uma sugestão de cinco alimentos e de um cardápio especial para comemorar esse Dia dos Namorados em grande estilo.

Os 5 alimentos mais afrodisíacos:

1. Ostras

Ricas em zinco, as ostras estimulam a produção de testosterona, o que pode aumentar o desejo sexual. São símbolos clássicos da sensualidade gastronômica.

2. Pimenta

A ardência da pimenta provoca liberação de endorfinas, dilata os vasos sanguíneos e aquece o corpo, literalmente e metaforicamente.

3. Chocolate amargo

Além de delicioso, o chocolate contém feniletilamina, substância que estimula o cérebro a liberar dopamina, trazendo prazer e excitação.

4. Morango

Com sua cor vibrante e sabor marcante, o morango é sinônimo de romance. Rico em vitamina C, ele contribui para a circulação sanguínea, essencial para o desempenho sexual.

5. Gengibre

O gengibre tem propriedades termogênicas e estimula a circulação, além de ser um excelente aliado para despertar os sentidos com seu sabor marcante.

Sugestão de cardápio afrodisíaco para o Dia dos Namorados:

- Entrada: Ostras frescas com limão e pimenta rosa

Ingredientes:

6 ostras frescas (em meia concha)

1 limão siciliano

Pimenta rosa a gosto

Gelo (para servir)

Modo de preparo:

Lave bem as ostras sob água corrente. Disponha-as abertas sobre uma cama de gelo. Esprema gotas de limão sobre cada uma. Finalize com alguns grãos de pimenta rosa levemente esmagados.

Tempo de preparo: 10 minutos

Dica: Sirva imediatamente após montar.

- Prato principal: Filé mignon ao molho de pimenta com risoto de gengibre e aspargos

Filé mignon ao molho de pimenta

Ingredientes:

2 medalhões de filé mignon (180g cada)

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

1/2 cálice de conhaque (opcional)

1/2 xícara de creme de leite fresco

1 colher de chá de pimenta-do-reino em grãos (levemente esmagados)

Sal a gosto

Modo de preparo:

Tempere os medalhões com sal e pimenta. Aqueça a manteiga e o azeite em uma frigideira. Sele os filés (3 min de cada lado para malpassado). Adicione o conhaque (com cuidado) e flambe, se desejar. Acrescente o creme de leite e os grãos de pimenta. Cozinhe por 2 minutos em fogo baixo até o molho engrossar.

Tempo de preparo: 15 a 20 minutos

Risoto de gengibre e aspargos

Ingredientes:

1 xícara de arroz arbório

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

6 aspargos frescos cortados em pedaços

1/3 xícara de vinho branco seco

700 ml de caldo de legumes (mantido quente)

2 colheres de sopa de parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Refogue a cebola no azeite até ficar transparente. Adicione o gengibre e o arroz, mexa por 1 minuto. Coloque o vinho branco e mexa até evaporar. Vá adicionando o caldo aos poucos, mexendo sempre. Após 10 minutos, acrescente os aspargos. Continue cozinhando até o arroz ficar al dente (cerca de 18-20 min no total). Finalize com a manteiga e o parmesão.

Tempo de preparo: 30 minutos

- Sobremesa: Mousse de chocolate amargo com morangos e amêndoas

Ingredientes:

100g de chocolate amargo (70% cacau)

1 colher de sopa de manteiga

1 ovo (gema e clara separadas)

1 colher de sopa de açúcar

100 ml de creme de leite fresco

6 morangos cortados ao meio

Lascas de amêndoas torradas (a gosto)

Modo de preparo:

Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria. Retire do fogo e adicione a gema, mexendo bem. Bata o creme de leite até ponto de chantilly. Bata a clara em neve com o açúcar. Misture o chocolate derretido com o chantilly e depois incorpore delicadamente a clara. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Na hora de servir, decore com morangos e amêndoas.



Tempo de preparo: 20 minutos + 2 horas de geladeira

- Drink sugestão: Gin com gengibre, mel e morango

100 ml de gin

1 colher de chá de gengibre ralado

3 morangos amassados

1 colher de chá de mel

Gelo e água com gás a gosto

Modo de preparo:

Misture os ingredientes em uma coqueteleira e sirva com gelo. Um drink leve, perfumado e sensual.