'Almas Peregrinas' do Núcleo Opereta será encenada no Galpão Arthur Netto

O Núcleo Teatral Opereta vai apresentar a peça "Almas Peregrinas", no Galpão Arthur Netto, em Mogi das Cruzes no próximo sábado (14). O espetáculo que circulou por sete cidades do Estado de São Paulo neste ano, volta a Mogi para auxiliar o Galpão a conseguir recursos para a manutenção de suas atividades. O coletivo mogiano está ameaçado de fechar as portas. A apresentação será às 20 horas e os ingressos estão com valores especiais, entre R$ 5 e R$ 40.

O espetáculo é uma livre adaptação feita pelo Núcleo que nasceu da necessidade de aprofundar o contato com o universo latino-americano. Conta as várias histórias de uma cidade-fantasma.

Quando Juan promete a sua mãe à beira da morte, que voltará à cidade que ela deixou para trás quando ainda estava grávida dele, não imaginava que iria de encontro com o seu próprio fim. O principal motivo que o estimula a ir para Campo Lunar é o de conhecer seu pai, Rubão Barros, que foi um rico e poderoso fazendeiro daquela região. Juan não encontra seu pai, pois descobre antes mesmo de entrar na cidade que ele está morto, mas encontra um de seus meio-irmãos, que o conduzirá até a entrada da cidade. Para grande desespero de Juan, ele descobre que a cidade está abandonada e que seus moradores têm aparência e jeito estranhos: todos estão mortos e seus espíritos vagam pela cidade, sem descanso, esperando pelo perdão dos seus pecados.

O limite entre tempo e espaço se rompe e os habitantes da cidade revivem seus tormentos e suas vidas num movimento cíclico que nunca termina. É a maldição de Rubão Barros, que nunca teve o seu amor pela triste e solitária Suzana correspondido.

No elenco estão Anderson Borges, Camila Rafael, Dora Nunes, Edson Guilherme, Jhony Uriel, Marco Senna, Patty Nascimento e Priscila Klesse. A direção é de Ailton Ferreira.

Temas como a relação de subserviência, a opressão ao feminino, a corrupção e as disputas pela terra compõem a trama. Os personagens estão presos nessa relação de opressor e oprimidos, numa contínua roda de autoflagelo.

A figura da mulher também é questionada; na peça as mulheres são oprimidas e transformadas em objetos, com exceção da personagem Dodema, que assume uma posição mítica e atravessa a história com pleno domínio das relações e goza de liberdade, como uma manifestação das antigas tradições femininas.

Fechamento

O Galpão Arthur Netto de Cultura e Cidadania é um projeto cultural que existe desde 2006, sendo que há nove anos está sediado no mesmo endereço em Mogi. Já foi sede de mais de mil atividades, entre espetáculos teatrais, circenses, de dança, shows musicais, palestras de ativismo político e cultural, encontros de cultura popular etc.

O Galpão continua sendo a base de iniciação artística, graças ao projeto das Oficina Livres de Teatro e Circo, que tradicionalmente acontecem no espaço. O coletivo está com a campanha "Galpão Resiste", que visa conseguir recursos para manutenção do local e evitar o fechamento.

A campanha consiste em trazer outros grupos culturais para apresentações e destinar o valor dos ingressos para o Galpão e também obter fundos por meio de uma "vaquinha virtual", que está no ar desde janeiro deste ano. O site para quem quiser colaborar é o www.vakinha.com.br/vakinha/galpao-resiste.