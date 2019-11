Alok, Vitor Kley e Liu são algumas das atrações do 1º Splash Music no Magic City

A primeira edição do Splash Music acontece neste sábado, 23, no Parque Aquático Magic City, em Suzano. O evento é uma parceria entre o parque e a rádio Energia 97 FM. A programação promete importes nomes da musica eletrônica, como Alok, Cat Dealers, Liu, Vitor Kley, Jetlag Music, Jopin, Dot Larissa + Tricy + Ktryna, Adriano Pagano e Dimy Soler entre outros.

Será o primeiro festival de música eletrônica do Magic City. Durante oito horas de festa, divididos em dois palcos, se apresentarão importantes artistas do gênero eletrônico. Para os amantes de flashback, o palco Praia traz o #TBT receberá, com sucessos que embalaram as festas dos anos 2000, e terá Tiko´Groove, Ronaldinho, Tom Hopkins e Joe K.

O local escolhido para a festa ao ar livre não poderia ser melhor. Localizado a apenas 60km de São Paulo, na cidade de Suzano, o Magic City é um espaço de lazer que reúne parque aquático, parque de diversões e pousadas. O parque aquático é um dos mais completos, com mais de 40 piscinas climatizadas, aquecidas e ofurôs. São 5 toboáguas, entre eles, o Nitro-X e o Kamikaze, piscina de ondas, tirolesa, tudo isso cercado pela Mata Atlântica. O complexo ainda conta com restaurantes, lanchonetes e loja de conveniência com uma variedade de refeições, sanduíches, doces e salgados.

São três opções de convites disponíveis: com o Ingresso Pista é possível curtir tudo o que rola nos dois palcos e todas as atrações aquáticas do Magic City (exceto camarote).

O Camarote Magic dá direito a área vip exclusiva, piscinas climatizadas, tenda coberta com visão para o palco Sol, open bar com vodka, gin, cerveja, energéticos, refrigerantes, água e acesso também ao parque aquático. E para quem quer mesmo curtir o fim de semana sem preocupação alguma, o Splash Weekend inclui hospedagem na Pousada Magic City de sexta-feira a domingo com café da manhã e dá acesso ao parque aquático e camarote com área vip exclusiva, piscinas climatizadas, tenda coberta com visão para o palco Sol, open bar com vodka, gin, cerveja,

energéticos, refrigerantes e água.

Programação Splash Music

Palco Sol: 12h – Dot Larissa + Tricy + Ktryna; 13h30 – Vitor Kley; 14h – Jopin; 15h – Cat Dealers; 16h – Liu; 17h – Alok; 18h – Jetlag Music; 19h – Adriano Pagani e Dimy Soler

Palco Praia #TBT: Tiko´s Groove; Ronaldinho; Tom Hopkins e Joe K