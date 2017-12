Aluna suzanense é finalista de concurso de desenho em São Paulo

A aluna Luiza Clara de Medeiros estudante do Centro Educacional Nipo-Brasileiro de Suzano (Cenibras), ficou entre os finalistas do concurso de desenho da Fundação Japão. O desenho da estudante, ao lado de outros 10 finalistas, também ilustrará o calendário de 2018 da biblioteca da instituição.

O tradicional concurso de desenho da Fundação Japão trouxe, este ano, o tema "110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil - Juntos!".

Com o maior número de inscritos, participaram 974 desenhos de 42 escolas públicas e privadas dos estados de São Paulo, Amazonas, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

O aluno vencedor foi Luis Henrique Aguiar de Souza, de 16 anos, com o desenho intitulado "Flor de café". Luis Henrique estuda na Escola Estadual Prof. José Vieira Macedo, em São José dos Campos, região do Vale do Paraíba, em São Paulo.

Concurso

O concurso, criado há 17 anos, é realizado entre alunos que estudam japonês em escolas de Ensino Fundamental e Médio.

Os 12 trabalhos escolhidos já podem ser conhecidos no site da Fundação Japão (www.fjsp.org.br) ou nos calendários, que vem sendo distribuídos gratuitamente aos visitantes da biblioteca da instituição. O horário de funcionamento da biblioteca é das 10h30 às 19h30, de terça à sexta-feira, e das 9 às 17 horas aos sábados.