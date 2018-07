Alunos de Ferraz fazem apresentação na Fábrica de Cultura

Os alunos do Centro de Arte e Cultura (CAC) de Ferraz de Vasconcelos apresentaram o espetáculo de dança “Fire Dance Festival”, na Fábrica de Cultura, em Itaim Paulista. Foram 16 coreografias que englobaram várias modalidades ministradas no CAC.

O professor Enézio Martins levou ao espetáculo seis coreografias, envolvendo o ballet clássico e o jazz infantil e adulto. Já do professor Evandro Hegel foram quatro apresentações de street dance, além de seis coreografias de street jazz e afro da professora Daniela Tavares.

Na oportunidade, aproximadamente 50 alunos de Ferraz se apresentaram. A equipe do Centro de Arte e mães voluntárias também estiveram presentes, ajudando na organização e apoio antes e durante o espetáculo.

De acordo com o diretor da Secretaria Municipal de Cultura, Élio Tonalezi, a apresentação na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista veio para agregar na formação dos alunos. “As apresentações foram maravilhosas e com certeza esta oportunidade serve como mais um aprendizado para os nosso alunos. Com o apoio do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, demos um show na Fábrica de Cultura. Vale lembrar que também se apresentaram escolas de dança de Poá, Suzano e São Paulo”, afirmou Tonalezi.

Dança de Ferraz

O CAC está com 500 vagas abertas para quem quiser participar dos cursos de dança que o local oferece. As inscrições seguem até amanhã e o cadastro pode ser realizado no próprio Centro de Arte, localizado na Avenida Brasil, 966, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. As inscrições são para os cursos de Baby Class, Ballet, Jazz, Street Dance, Dança de Salão, Street Jazz, Aero Dance, Zumba e uma novidade: Ritmos Latinos, que abordará Tango, Mambo, Salsa, Forró, Xote, Xaxado e Merengue.