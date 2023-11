Alvaro Nahum: quase duas décadas de dedicação à Cemeap

Veja a entrevista que ele concedeu ao Circuito Alto Tietê, contando um pouco de sua trajetória profissional e destacando o significado da família em sua vida.

DS: Conte um pouco da sua história e da clínica.

Alvaro: A Cemeap foi fundada pelo Dr. Nahum (meu pai) em julho de 1994, sempre focada na excelência de atendimento às empresas na parte de Medicina e Segurança do trabalho.

Contamos com mais de 30 colaboradores direta e indiretamente onde atendemos todas as Normas Regulamentadoras em SST, perícias médicas e de Segurança do Trabalho.

São duas unidades: uma em Mogi das Cruzes e outra em Suzano.

DS: Quais atendimentos são feitos na Cemeap?

Alvaro: São feitos todos os exames dentro de nossas unidades, tais como: Exame Clinico (ASO) admissional, demissional, periódico e complementares: audiometria, acuidade visual, EEG,ECG, espirometria, exames laboratoriais, avaliações psicológicas e odontológicas e na unidade de Mogi das Cruzes contamos com RX próprio de última geração.

DS: Qual sua função na clínica?

Alvaro: Tenho a função de Gerente Comercial e Coordenador Geral. Atuo na clínica desde o ano 2000 passando por diversas áreas e na parte comercial atuo há 10 anos.

DS: Fale um pouco da sua trajetória profissional.

Alvaro: Me formei em Odontologia na UMC em 1999 e atuei até o ano de 2015, atendendo em consultório particular dentro da própria Cemeap e em outras clinicas também.

Fiz atendimentos em posto de saúde por 10 anos no Programa da Saúde da Família.

Em 2014, assumi a parte comercial da Cemeap, dividindo o tempo com a Odontologia, e em 2016, fiquei somente com a CEMEAP na parte comercial e começando a gerenciar outras áreas também.

DS: Quais os maiores desafios à frente do departamento comercial?

Alvaro: Novos contratos, renovar os contratos ativos e também manter a equipe unida.

DS: O que é mais difícil: a parte técnica ou gestão de pessoas?

Alvaro: As duas coisas têm seus desafios particulares.

Na parte técnica, por exemplo, é controlar os processos para minimizar ao máximo os erros já que lidamos com normas.

Na gestão de pessoas é ter a sensibilidade de tratar a equipe como um todo, mantendo o engajamento e também saber olhar para os funcionários de forma individualizada quando estão com alguma demanda do trabalho ou pessoal

DS: Quem é fora do trabalho?

Alvaro: Uma pessoa de bem com a vida, sempre praticando o bem e preocupado em ajudar o próximo. Sou católico, casado há 19 anos e pai de um filho de 16 anos.

DS: O que a família representa na sua vida?

Alvaro: A família é meu alicerce e diariamente me dedico a ela com muito amor e entrega.

DS: O que gosta de fazer nas horas livres?

Alvaro: Praticar esportes, principalmente o tênis, viajar, ficar em família e com os amigos.

