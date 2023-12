Álvaro Rodrigues trabalha para valorizar serviço de saúde na região

Com formação em física e engenharia, Álvaro Otávio Isaías Rodrigues é presidente do SindMogi, uma espécie de "regional" do Sindicato dos Hospitais e Empresas de Saúde, o Sindhosp.

O empresário também administra o Centro Oncológico, em Mogi das Cruzes e participa das seguintes entidades de classe: Associação Brasileira de Física Médica(ABFM) e (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea).

Homem de negócios, ele sempre está em constante atualização. Tem especialização em Engenharia de Segurança, MBA em Administração, é supervisor de radioproteção e especialista em física médica.

Saiba um pouco mais sobre o empresário aqui no Circuito Alto Tietê.

DS: Qual a função do SindMogi, do qual você é presidente?

Álvaro: O SindMogi é um sindicato patronal que traz equilibro às relações trabalhistas. Especificamente para o Alto Tietê, objetiva o fortalecimento e entrosamento dos serviços de saúde na região.

DS: Quais são suas responsabilidades neste cargo?

Álvaro: Eu sou responsável por dar suporte à confederação que reúne vários sindicatos regionais e promoção dos serviços de saúde da região.

DS: Quem pode se filiar?

Álvaro: Podem se filiar serviços de saúde, como hospitais clínicas e consultórios.

DS: Qual é a ideia do sindicato para a região?

Álvaro: Por meio de ações como treinamentos, cursos e encontros, queremos fortalecer os serviços de saúde, valorizando a nossa região e mantendo os pacientes com nossos serviços. Às vezes, o paciente se desloca para a Capital por falta de conhecimento sobre os serviços de excelência que existem na região. Quando existe essa referência entre os prestadores de serviços de saúde, o paciente se sente mais acolhido e permanece em tratamento na região.

DS: Além disso, está à frente do Centro Oncológico. Como é dinâmica dele no Centro Oncológico?

Álvaro: Uma situação comum a muitos serviços de saúde da nossa região é a necessidade de integração, que os vários serviços possam se referenciar, trocar indicações e pacientes.

Eu tento trazer esta dinâmica para o Centro Oncológico Mogi das Cruzes e também no SindMogi.

DS: Quem é o Álvaro. Quais são suas palavras de ordem?

Álvaro: Uma frase que eu gosto muito é:"Não precisa estar errado para poder melhorar".