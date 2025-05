"A.mare" encerra calendário de estreia com exibição no Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano

O Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano, recebe nesta quinta-feira (8) uma sessão conjunta de “A.mare” e “Não Desça as Escadas”, a partir das 19h30. O primeiro curta-metragem, dirigido por Rodrigo Campos, marca o encerramento da turnê de estreia pela região e começa a buscar participação em festivais nacionais e internacionais, enquanto o segundo, do suzanense Gustavo Cardoso, inicia o calendário de estreias pelo Alto Tietê. A entrada é gratuita, com arrecadação de alimentos na entrada.

“A.mare” é uma produção financiada por meio da Lei Paulo Gustavo do Governo do Estado, com direção e roteiro de Rodrigo. O filme narra um momento de crise geracional em uma família de imigrantes italianos da zona rural de Mogi das Cruzes, na Vila Taquarussu. Situado durante a ditadura militar, os conflitos da família traduzem de forma metafórica os movimentos sociais que se erguiam em contestação ao regime autoritário nas grandes capitais.

O elenco é formado por Luluh Pavarin no papel principal e Pri Maggrih como coadjuvante, além de diversos atores do Alto Tietê como Manoel Mesquita Jr., Darlan Júnior, Yas Guidela, Vitor Renan, Michele Rufi, Vinicius Meloni, Marcelly Carmelino e Marcio Pial, além dos atores mirins compostos pelos irmãos Eloá e Vitor Tomasulo, Mayza Ellô, Samuel Campos, Gabriel Fellipe e Izabella Jacomo, artista mirim do bairro Novo Horizonte, de Mogi.

Não Desça as Escadas

Realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, desta feita da Prefeitura de Suzano, em “Não Desça as Escadas” o diretor e roteirista Gustavo Cardoso explora o gênero do terror psicológico, buscando referências em filmes como “Nós” e “Corra!”, de Jordan Peele, para tratar de temas sociais.

O enredo acompanha a vida de Daniel e Camila, um jovem casal que passa a viver em uma nova casa. No entanto, acabam descobrindo segredos sobre o lugar que afetam a relação dos protagonistas, expondo seus vícios, erros e fragilidades, no que parece levar a um ciclo interminável de equívocos.

O elenco principal conta com a atriz Angela Valentim, da série “Coisa Mais Linda” e filme "Clube das Mulheres de Negócios", que vive Camilla; e Washington Lins, de Ferraz de Vasconcelos, que interpreta Daniel, tendo atuado em outros trabalhos como "Irmandade" e "Rota 66". Allan Gonçalves, ator da cena mogiana, interpreta o Encapuzado, figura antagonista na história.

Serviço

Sessão: “Não Desça as Escadas” e “A.mare”

Data: Dia 8 de maio (quinta-feira), às 19h30.

Local: Cineteatro Cineteatro Wilma Bentivegna (R. Paraná, 70 - Jardim Paulista, Suzano-SP).

Ingresso: Gratuito com arrecadação de 1kg de alimento.

Classificação: 12 anos.