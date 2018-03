Animação, ação e drama estreiam hoje no cinema de Suzano

As estreias desta quinta-feira (15) nas salas de cinema são "Pedro Coelho", "Tomb Raider: A Origem" e "Maria Madalena". Os filmes estão disponíveis em 2 e 3D no Centerplex em Suzano.

O longa infantil “Pedro Coelho” é uma produção da Sony Pictures, com direção de Will Gluck. Este segue sendo o filme infantil mais assistido do ano com a terceira maior bilheteria no geral de todas as categorias nos Estados Unidos.

O filme é uma combinação de animação com live-action e foi inspirado nos clássicos infantis da escritora inglesa Beatrix Potter. Traata da eterna busca de Pedro pelos vegetais cultivados no jardim de Sr. McGregor (Sam Neill) e que fica ainda mais intensa com a chegada de Jeremy Fisher (Domhnall Gleason), sobrinho de McGregor.

O rebelde coelho e Jeremy travarão uma batalha pela atenção de Bea, a vizinha bondosa e amante dos animais (Rose Byrne). A animação será exibida em 2D na sala 4 do cinema e a classificação indicativa é livre para todos os públicos.

Tomb Raider

Outro filme que também estreia hoje é um reboot - uma nova versão - dos longas da franquia "Tomb Raider” - onde a personagem principal era interpretada por Angelina Jolie. A produção é baseada na popular personagem dos games, Lara Croft.

O novo longa de ação que será exibido em 3D nas salas 1 e 4, tem como destaque a atriz Alicia Vikander assumindo o papel de Lara Croft. Dessa vez, a protagonista não será uma arqueóloga e especializada em sobrevivência, mas sim uma jovem de 21 anos que, ao mesmo tempo que quer encontrar seu lugar no mundo, está em busca de seu pai, desaparecido há sete anos. Com direção de Roar Uthaug e roteiro de Geneva Robertson-Dworet, o elenco conta também com os atores Walter Goggins, Dominic West, Daniel Wu e Kristin Scott Thomas.

Maria Madalena

Fechando as estreias da semana, o filme bíblico "Maria Madalena", conta a história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da história da Bíblia.

A personagem Maria Madalena, interpretado pela atriz Rooney Mara, mostra a busca de uma nova maneira de viver, contrariando a sociedade, sua família tradicional e o machismo de alguns apóstolos, a jovem junta-se a Jesus de Nazaré (Joaquin Phoenix) em sua incansável missão de propagar a fé.

Produzido pela Universal Pictures e dirigido por Garth Davis ('Lion'), a produção também conta com os atores Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Ariane Labed, Lubna Azabal, Denis Ménochet e Michael Moshonov. A classificação indicativa é de 12 anos.

Além das estreias, o Centerplex ainda continuará com as outras exibições sendo elas: "Os Farofeiros", "O Touro Ferdinando", "Pantera Negra" e "A Maldição da Casa Winchester".