Animação, comédia e terror são as estreias desta quinta-feira no cinema de Suzano

Três novas produções cinematográficas estreiam hoje no Centerplex de Suzano. Os filmes são “As Aventuras do Capitão Cueca”, “A Morte te dá Parabéns” e “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”. As produções são uma animação, um terror/suspense, e uma comédia nacional.

Em “Capitão Cueca”, Jorge e Haroldo são amigos inseparáveis, tanto no colégio quanto na casa na árvore, que tem juntos. Lá se dedicam a escrever histórias em quadrinhos do Capitão Cueca, um super-herói inventado por eles.

Jorge e Haroldo se divertem fazendo pegadinhas com os amigos, professores, e especialmente com o rabugento diretor Krupp. Quando são ameaçados de serem separados de turma, Jorge usa um anel hipnótico contra o diretor, que faz com que ele obedeça a todas as suas ordens. É aí que a dupla tem a ideia de transformá-lo no próprio Capitão Cueca.

A animação da DreamWorks é baseada na série mundial de livros best-seller, criado pelo escritor estadunidense Dav Pilkey, e conta com um elenco de estrelas de comédia liderado por Kevin Hart e Ed Helms.

Já no terror “A Morte te dá Parabéns”, Tree é assassinada e fica presa em um ciclo vicioso entre vida e morte - é a famosa fórmula do “feitiço do tempo”. Ela deve resolver o mistério de seu próprio assassinato, ressuscitando várias vezes até descobrir quem foi o responsável pelo crime. Só quando ela compreender o que causou sua morte, pode conseguir escapar de seu destino trágico.

Filme é dirigido por Christopher Landon e brinca com diversos clichês dos filmes de terror. A produção vem com a proposta de resgatar a fórmula clássica e “divertida” dos longas, deste gênero, que surgiram em2000. Juntando a já conhecida trama universitária norte-americana, o terror dos slasher movies e a comédia inocente, no filme representado pelo feitiço do tempo.

No elenco, Jessica Rothe, Israel Broussard, Charles Aitken, Jason Bayle, Rachel Matthews e outros.

Comédia Nacional

Filme que é uma adaptação do livro do comediante e apresentador Danilo Gentili, traz o aclamado Carlos Villagrán (o Kiko do seriado Chaves) no elenco.

“Como se Tornar o Pior Aluno da Escola” traz dois estudantes Bernardo e Pedro, interpretados por Bruno Munhoz e Daniel Pimentel, divididos entre as obrigações escolares, a necessidade de tirar boas notas e ter bom comportamento, e a falta de propósito em cumprir todas as normas da unidade escolar que adota medidas cada vez mais politicamente corretas.

Carlos Villagrán dá vida justamente ao diretor Ademar. O responsável por colocar os alunos na linha.

Após momentos de frustração, Pedro encontra um diário no banheiro do colégio, cheio de dicas para instaurar o caos sem ser notado. E aí começa a confusão.

O elenco ainda conta com Joana Fomm, Raul Gazolla, Moacyr Franco, Rogério Skylab e o próprio Danilo Gentili.