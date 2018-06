Animação 'Os Incríveis 2' estreia hoje no cinema de Suzano

Após o sucesso dos super-heróis do universo Marvel no último "Vingadores: Guerra Infinita", a Disney se prepara para quebrar novos recordes com o retorno da família Pêra, estrela do filme de animação "Os Incríveis 2". A estreia que acontece nesta quinta-feira (28) nos cinemas, marca o retorno após 14 anos do primeiro lançamento de "Os Incríveis". De volta às telonas estão os personagens Roberto (Sr. Incrível), Helena (Sra. Incrível), Violeta, Flecha e Zezé.

Em Suzano, o filme será exibido nas salas 1,2,4 e 5 do cinema Centerplex de Suzano, e a classificação indicativa é de 10 anos.

Animação

De acordo com especialistas, o filme dirigido por Brad Bird deve arrecadar cerca de US$ 140 milhões em seu primeiro fim de semana, superando o recorde de "Procurando Dory" em 2016 (US$ 135 milhões).

O primeiro filme "Os Incríveis" arrecadou um total de US$ 633 milhões em receita e conquistou o Oscar de Melhor Filme de Animação em 2005.

Para este segundo capítulo, é a mamãe Helena que trabalha para salvar o mundo, deixando para seu marido Roberto os cuidados da casa e das crianças Violeta, Flecha, bem como o mais novo Zezé. Ela assume as rédeas do heroísmo para combater um supervilão capaz de controlar mentes.

Na sequência, o público também vai poder conhecer a fundo os poderes de Zezé (o bebê da família). No final do primeiro filme, quando estava em perigo, Zéze vira uma tocha humana, surpreendendo a família.

Além disso, “Os Incríveis 2” traz tanto cenas de ação quanto diálogos profundos em relação a vida conjugal e doméstica.

Linha do Tempo

Apesar de uma lacuna de 14 anos - entre um filme e outro -, "Os Incríveis 2" começa cerca de três meses após a primeira história.

"Deixamos as pessoas famintas no final do primeiro filme (...) Havia esse cara mau, todo mundo queria saber o resultado da luta", explicou a produtora Nicole Grindle. "É algo que podemos fazer na animação, quando não podemos esperar 14 anos em um filme real", admitiu.

O filme também vai abordar a amizade. Quando o Sr. Incrível se vê em apuros com as novas responsabilidades que assumiu, ele vai precisar - e muito - dos conselhos e habilidades de Gelado.

Gelado, que também tem super-poderes - gera jatos de gelo do seu corpo - é parceiro de longa data da família Incrível e vai ajudar Beto a se encaixar na nova responsabilidade.