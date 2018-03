Animação, terror e espionagem estreiam hoje no cinema de Suzano

Três filmes estreiam nesta quinta-feira (1º) no Centerplex de Suzano. A animação “Duda e os Gnomos”, o terror “A Maldição da Casa Winchester” e “Operação Red Sparrow” para quem é fã de filmes de espionagem. A animação “Duda e os Gnomos” do mesmo produtor de "Shrek", conta a história de uma garotinha que se muda com a mãe para uma casa antiga, no entanto, nela há estátuas de gnomos por todos os lados, e eles, estranhamente, parecem estar mudando de lugar o tempo todo.

Duda percebe que coisas ainda mais esquisitas estão acontecendo e que, na verdade, elas podem não estar sozinhas. Logo descobre que os gnomos estão vivos e uma grande amizade surgirá entre eles com o propósito de proteger a casa. O filme tem a classificação indicativa livre.

Já a história da assustadora da casa Winchester, inspirado em fatos reais, fala sobre Sarah Winchester a herdeira de uma empresa de arma de fogo) , interpretado pela atriz Helen Mirren e sua casa mal assombrada.

Na trama, Sarah está convicta de que é assombrada pelas almas mortas pelo rifle da família Winchester. Após a morte repentina de seu marido e de seu filho, ela acredita que precisa construir quartos e mais quartos na mansão onde vive para afastar os espíritos daqueles que foram mortos pela arma da família.

Em meio a trama o psiquiatra Eric Price (Jason Clarke), avalia a atitude de Sarah e percebe que talvez sua obsessão não seja tão insana quanto parece. Com direções de Michael Spierig e Peter Spierig (Jogos Mortais: Jigsaw; O Predestinado; e 2019: O Ano da Extinção), o terror tem duração de 100 minutos e a classificação de 14 anos.

Já "Operação Red Sparrow" traz a atriz Jennifer Lawrence interpretando a personagem Dominika Egorova. Uma ex-bailarina que é recrutada pelo governo da Rússia para servir ao seu país como agente duplo.

Após se tornar a mais talentosa espiã do País, ela vai precisar lidar com o agente da CIA Nathaniel Nash (Joel Edgerton). Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também as de outras pessoas.

O suspense de espionagem que tem direção de Francis Lawrence, foi inspirado no romance "Roleta russa", do ex-funcionário da CIA Jason Matthews, lançado no Brasil em 2014.

O elenco traz ainda Joel Edgerton, Jeremy Irons e Charlotte Rampling.