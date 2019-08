Anitta deve arrastar multidão de cerca de 40 mil pessoas, estima Secretaria de Cultura

O show da cantora Anitta deve atrair cerca de 30 a 40 mil pessoas, durante a noite desta sexta-feira, 30, na Expo Mogi - festividade em comemoração aos 459 anos de Mogi das Cruzes. A estimativa é da Secretaria de Cultura e Turismo.

De acordo com o responsável pela pasta, Mateus Sartori, a estrutura para o show da cantora está sendo montada. Anitta, porém, não fará passagem de som no local. A principal atração desta sexta-feira já atrai pessoas no local.

"As pessoas foram recepcionar a cantora por volta das 3 horas da manhã no aeroporto e já estão por aqui. Vai ser um evento grandioso igual o de ontem", diz Sartori, se referindo ao show do cantor Kevinho.

Kevinho

À reportagem do DS, o secretário disse que cerca de 12 mil pessoas compareceram ao show de Kevinho na noite dessa quinta-feira. Durante todo o dia, cerca de 25 mil pessoas passaram pela Expo Mogi.

O evento correu de forma tranquila, segundo Sartori. Foram realizados apenas dois atendimentos no ambulatório e não foi registrada nenhuma ocorrência ou briga.

Estrutura

Para o show dessa noite, o espaço conta com 12 mil metros quadrados de área útil montados para receber o público.

O local conta com câmeras de reconhecimento facial, um ônibus com central inteligente e monitoramento policial.