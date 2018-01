Antigo plenário da Câmara recebe obras para se tornar um 'Cine Teatro'

A Prefeitura de Suzano deu início às obras de reforma e readequação do antigo plenário da Câmara para transformá-lo em um espaço cultural. O futuro Cine Teatro Wilma Bentivegna tem previsão de inauguração até o início de abril.

A ordem de serviço para os trabalhos no local, que fica na Rua Paraná, na região central, junto ao prédio do Paço Municipal Firmino José da Costa, foi emitida neste mês e as obras tiveram início na última semana. As intervenções envolvem a implantação de uma tela para projeções e de materiais de áudio e vídeo, readequação dos sanitários e melhorias na estrutura e instalações elétricas, em um valor total de R$ 119,1 mil.

Cronograma

O cronograma de obras prevê a conclusão dos serviços para o início de abril. Com isso, o local se tornará um espaço integralmente dedicado a atividades artísticas e culturais, como apresentações musicais e teatrais, sessões de cinema e reuniões da comunidade suzanense.

A capacidade do prédio será mantida em 80 lugares, divididos em dois patamares, com os assentos que eram disponibilizados à população durante o período em que abrigou as sessões da Câmara.

Para o secretário Geraldo Garippo, a readequação do antigo plenário – que foi elencado no programa de obras da Prefeitura em agosto de 2017 – representa um avanço no estabelecimento das políticas públicas de cultura da cidade.

“Ao disponibilizar mais locais para eventos culturais, damos abertura para a produção em nossa cidade, sendo mais uma janela de oportunidades para a criatividade e para ações que ajudarão na construção da cena cultural de nossa cidade”, explicou Garippo.

Homenagem

O novo "Cine Teatro" vai homenagear a cantora, atriz e apresentadora Wilma Bentivegna, que foi a primeira mulher a se apresentar na extinta TV Tupi – uma das primeiras emissoras de televisão no Brasil.

Nascida em 1929 na cidade de São Paulo, ela viveu durante muito tempo em Suzano e morreu em 2015, aos 85 anos.