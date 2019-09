Apae Itaquá promove o 2º Baile da Primavera nesta sexta

Em comemoração ao Setembro Verde, o mês da Inclusão Social das Pessoas com Deficiência, a Apae de Itaquaquecetuba irá promover no próximo dia 20, às 14 horas, no Itaquá Garden Shopping, o 2º Baile da Primavera. O evento é voltado aos assistidos, familiares e amigos. A expectativa da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) é que a festividade atraia centenas de pessoas ao shopping.

O 2º Baile da Primavera será marcado por desfiles dos membros da família apaeana, que estarão com trajes a caráter e irão desfilar, concorrendo ao 1º e 2º lugares de Miss e Mister Primavera. A classificação será por faixa etária e os selecionados ganharão troféu em comemoração.

“O evento é voltado aos nossos assistidos e familiares, mas contamos com a presença de todos. Eles ficarão muito felizes em encontrar as pessoas no shopping. O baile terá muita música, mas o ponto mais alto do evento é a hora que acontece os desfiles, quando nossa família esbanja alegria mostrando os trajes a caráter”, conta o advogado Fernando Magalhães, presidente da entidade.

A festividade é totalmente gratuita e terá muita música e diversão para todos os membros da APAE e amigos. O baile irá alegrar os assistidos no clima de Primavera, uma estação que simboliza o começo de um novo ciclo, o nascimento e o período que os jardins florescem. O equinócio de Primavera é quando a força do dia a dia e da noite se tornam iguais, sendo muito favorável a novos inícios. Essa é a premissa do evento da Apa, trazer renovação aos assistidos.