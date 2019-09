Após 13 anos de existência, Galpão Arthur Netto anuncia encerramento de atividades em outubro

Depois de 13 anos de existência, o Galpão Arthur Netto vai encerrar suas atividades em outubro deste ano. O motivo do fechamento ainda não foi divulgado. Contudo, na próxima segunda-feira, 30 de setembro, às 15 horas, será realizado uma coletiva de imprensa, para que a atual equipe gestora e pessoas que fizeram parte da história do galpão possam esclarecer a medida tomada.

Por meio de nota, o Galpão Arthur Netto publicou uma carta aberta à população de Mogi das Cruzes e região sobre o fechamento.

No início do documento, é citado os trabalhos realizados durante os 13 anos de existência. “Já foram mais de 600 espetáculos teatrais, cerca de 150 shows, mais de 150 atividades circenses (entre espetáculos, números, cabarés, oficinas, workshops, rodas de conversa etc), mais de 100 espetáculos de dança, cerca de 2 mil pessoas capacitadas nas oficinas, cursos e workshops ocorridos no espaço. E mais de 60 mil pessoas presentes às atividades ocorridas no galpão em todos esses anos. Tudo isso amparado sobre um trabalho coletivo e articulado entre cidadãos da sociedade civil, comprometidos com o desenvolvimento do fazer artístico e cultural da comunidade”.

Em seguida a carta diz que o galpão ofereceu uma alternativa de valorização à arte e cultura da cidade e da região. “Sem muita paciência, pessoas comuns, sem cargos ou posições oficiais, criaram, geriram, trabalharam no projeto. Inclusive, passaram pela gestão do espaço mais de 100 pessoas, que doaram seu tempo, energia e atenção para que tantas outras tivessem o benefício de uma agenda intensa de espetáculos, uma grade contínua de cursos artísticos, e um local onde grupos e artistas, locais ou não, puderam desenvolver seu trabalho. E foram muitos os grupos ou artistas que residiram por algum tempo no espaço”.

Para finalizar, o documento esclareceu que o galpão está com problemas financeiros. “Toda essa produção custa energia, suor e dinheiro, por isso sempre foi muito difícil continuar com a iniciativa. E agora chegou o momento de dizer adeus, o momento de todos dizermos adeus ao Galpão Arthur Netto. O momento atual tem tornado mais pesado do que nunca manter o Galpão aberto. Além da dificuldade do momento político que vive o paísser pouco favorável a iniciativas culturais, a situação financeira do espaço também não vai bem, com perdas de receitas históricas, como, por exemplo, os valores advindos da bilheteria, que diminuíram muito no último período. Assim, além de fechar, o Galpão ainda se encontra numa difícil condição financeira. Um problema para o qual contaremos com o apoio de quem reconhece a importância do espaço e de quem o administra para resolver”.

Festival

Mesmo com o anúncio de encerramento das atividades, o Galpão Arthur Netto também anunciou que vai realizar o Festival “Dente de Leão - Sobre Romper o Asfalto para Provar Ser Existente”, de 1º a 19 do próximo mês, com diferentes apresentações, vivências, exposições e encontros.

“O fato é que, ao encerrar suas atividades, queremos celebrar tudo o que foi o Galpão, todo o benefício que sabemos que trouxe à cidade, à região, ao País. O espaço e sua equipe ajudou a realizar um seminário e três festivais internacionais de teatro. Queremos celebrar todos os encontros possíveis graças ao teto dessa casa, desse ponto, dessa esquina de cultura. Não queremos chorar o fechamento, mas agradecer a oportunidade que todos nós tivemos de fundar, gerir e viver o Galpão Arthur Netto”, completa a carta publicada pelo galpão para à população.