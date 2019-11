Arena Suzano terá neste sábado entrega de certificados para alunos do projeto Vivências Culturais

A Arena Suzano, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), será palco da certificação de mais de 1,5 mil alunos do projeto Vivências Culturais. Neste sábado (30), a partir das 18 horas, o local receberá familiares e participantes do programa ofertado pela Prefeitura de Suzano. A entrada – pelo Portão B – é gratuita e aberta para toda população.

O projeto Vivências Culturais foi implementado na cidade no primeiro ano da atual gestão, pela Secretaria de Cultura, e por meio dele são oferecidos cursos de formação artística como dança, teatro, balé, pintura, música, entre outros. Desde que o programa existe, mais de 12 mil pessoas se formaram ou participaram de alguma dessas modalidades.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o vice-prefeito Walmir Pinto e o secretário Geraldo Garippo irão prestigiar a entrega dos certificados. A noite terá também uma séria de apresentações artísticas, como da bailarina Lygia Galeano, aluna do Studio de Dança Márcia Belarmino, da Cia. Circense Realejo, do grupo de street dance formado por alunos da pasta e do DJ Vinny.

Garippo reforça que investir em Cultura é investir em uma sociedade mais soberana, o que impacta diretamente em educação, segurança, saúde e outros aspectos da vida. "A atual administração tem permitido que o fazer cultural chegue a todo o território de Suzano, dando oportunidade para que todos possam descobrir suas potencialidades", disse o secretário.

Apresentação

Antes, nesta sexta-feira (29), participantes do projeto Vivências Culturais farão um grande encontro para apresentação das peças desenvolvidas ao longo do ano. Ao todo, são 170 alunos de música, nas oficinas de violão e canto. A atividade ocorrerá das 19 às 22 horas no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro). A entrada é franca. “Será um dia de festa para nossos alunos, que estiveram um ano inteiro conosco e querem compartilhar este resultado com familiares, amigos e todos os interessados”, comentou o secretário.