'Arraiá da Gente' segue até domingo em Poá

A Secretaria de Cultura e Esportes realiza até o próximo domingo o “Arraiá da Gente Poá 2018”, evento com entrada franca na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (Avenida Antônio Massa, 150, Centro). A atividade acontecerá nesta sexta (13), a partir das 18 horas e no sábado (14) e domingo (15) a partir das 15 horas. A festa conta com barracas (comidas típicas) do Fundo Social de Solidariedade, de entidades da cidade, entre outras. Também artesanato local, shows diversos (forró e sertanejo) e apresentação de quadrilhas.



“Estamos realizando uma festa alegre e bem família, com brincadeiras, música gostosa, onde todo mundo possa vir e se divertir”, disse o secretário de Cultura e Esportes, Mário Sumirê. Ainda de acordo com ele, a pasta desenvolveu um evento com muito carinho e com diversos atrativos. “Então esperamos às famílias poaenses com muita alegria e diversão. É um modelo de festa do interior do País e das tradicionais festas juninas”, completou.



As principais atrações do evento nesta sexta são: Velha Maromba e Sérgio Dalcin. Amanhã a festa contará com apresentações de Forró Euzebio e Lauana Prado. E no domingo fechando a programação: Os 3 do Norte e Lucas e Thiago.



Segurança

Não será permitida a entrada de objetos que ofereçam risco à segurança, tais como garrafas de vidro, latas e bebidas alcoólicas no “Arraiá da Gente Poá 2018”. O público será submetido a uma revista com a remoção de objetos não autorizados. Dentro da Praça dos Eventos a festa também será acompanhada por segurança particular e agentes da Guarda Civil Municipal.



A Polícia Militar também vai dar apoio ao evento, realizando reforço na segurança e intensificando o policiamento na área externa da Praça de Eventos e redondezas. Uma ação operacional foi planejada em conjunto pelas secretarias de Cultura e de Segurança Urbana e pela PM, para garantir a tranquilidade do público presente durante a realização do evento “Arraiá da Gente”.