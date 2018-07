'Arranha Céu' e 'Hotel Transilvânia 3' estreiam no cinema de Suzano

Na programação de estreias desta quinta-feira (12), os filmes “Arranha Céu: Coragem Sem Limite” e “Hotel Transilvânia 3” entram para a programação do Centerplex de Suzano.

O primeiro é um filme de ação da Universal Pictures, estrelado pelo ator Dwayne Johnson (The Rock) com direção de Rawson Marshall Thurber e mostra “The Rock” em mais uma aventura repleta de ação – com pitadas de drama. A classificação indicativa é de 12 anos

No filme, Dwayne Johnson é Will Ford, um ex-veterano de guerra e ex-líder de uma operação de resgate do FBI, e que agora é responsável pela segurança de arranha-céus. Na moderna China, onde trabalha no edifício mais alto e seguro do país, Ford é acusado de ter colocado o prédio em chamas.

No meio do desastre está a família do segurança, presa acima da linha de fogo. Com isso, cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família e limpar seu nome.

Além de Dwayne, o elenco também é composto por Neve Campbell (Sarah Sawyer), Chin Han (Zhao Long Zhi), Roland Moller (Kores Botha, Noah Taylor (Mr. Pierce) e Byron Mann (Inspetor Wu).

Para 2019, The Rock deve voltar às telonas em, pelo menos, mais dois filmes: as novas sequências das franquias Velozes e Furiosos e Jumanji. Ele ainda vai estar na quarta temporada da série Ballers, onde Johnson vive um ex-jogador de futebol americano.

Animação

Já a animação da Sony Pictures, “Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas”, fala do solitário e infeliz Drácula (Adam Sandler no original e Alexandre Moreno na versão brasileira ) que é surpreendido com um presente da querida filha Mavis (Selena Gomez no original e Fernanda Baronne na versão brasileira): a possibilidade de curtir férias, em vez de cuidar de todos em seu hotel para monstros.

Mas claro que a turma, que conta também com Jonathan, marido de Mavis, e a múmia Murray, vai aprontar horrores na viagem em alto mar. Além disso, a viagem promete mexer com o coração de Drácula, quando ele conhece Ericka, comandante da viagem marítima, que esconde um segredo nada amigável para o vampirão.

A comédia com direção de Genndy Tartakovsky e roteiro de Michael McCullers, mantém a classificação livre ao público, com exibições em 3 e 2D, nas salas 1,3,4 e 5 do cinema.

Além das estreias de ação e comédia, os longas “Homem Formiga e a Vespa”, “Os Incríveis 2” e “Jurassic World- Reino Ameaçado”continuam sendo exibidos na programação do cinema de Suzano.