Artista plástico suzanense Frelembra prêmios carreira

O artista plástico suzanense, Pedro Neves, comemora em 2020, trinta e nove anos de carreira e comentou com a reportagem as conquistas durante o período, como a vez em que participou do programa do Faustão, o antigo "Perdidos na Noite", ou quando representou Suzano em uma mostra de arte na Espanha.

A carreira de Neves começou em 1981, mas desde os 7 anos de idade desenhava.

Logo após ser demitido de seu emprego como metalúrgico, Neves decidiu investir em seu sonho, e em 1981 começou a realizar as primeiras exposições pelo Alto Tietê.

Em 1984 sua arte começou a ser reconhecida. Foi convidado para participar do extinto programa do apresentador Faustão, o "Perdidos na noite".

Neves chegou a representar Suzano em um evento na Espanha, expondo as suas obras e sendo reconhecido. O artista afirma que sua vida é baseada na arte.

"Pintar para mim é como respirar. É respeitar as pessoas e o meio ambiente e ser grato às pessoas que estão sempre do seu lado te apoiando sempre, e acreditar sempre em um País melhor para todos, caminhando juntos", comenta Neves.

Conquistas

Neves recebeu muitos prêmios em sua carreira. Entre eles está a conquista de 1º lugar no Salão Acadêmico, em Ferraz de Vasconcelos, com a obra "O Caçador"; e o 1º lugar no Salão Acadêmico e Contemporâneo de Suzano, na modalidade acadêmica, com a obra "Amazônia: Pulmão do Mundo".

Neves também ministra aulas extras para os alunos em um colégio de Suzano.

Os proprietários da escola, Marcos Marques e Rosa Funchal, que também é artista plástica, liberam o mural da escola para o artista publicar seus trabalhos. “Eles (os proprietários da escola) pensam em um tema e eu desenvolvo para publicar no mural do colégio”, conta.

Artista

Pedro Neves tem 65 anos de idade e há 45 mora em Suzano.

O artista é casado com a Teresa Afonso, com quem tem um filho, chamado Anderson e oito irmãos. Natural de Miracica Garanhuns, em Pernambuco, migrou para São Paulo aos 4 anos de idade.

Sobre sua vida dedicada as artes plásticas, Neves afirma que vive para isso.

"Quero viver exclusivamente da arte, só dela. É o meu combustível para viver, quero poder passar esse dom para outros e ajudar", diz.