Arujá começa a montar a 28ª ExpoAflord

Os preparativos para a ExpoAflord já começaram em Arujá. A Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord) já iniciou a decoração do Pavilhão de Exposição da maior feira de flores da região, marcada para os dias 17, 18, 24, 25, 31 de agosto e 1º de setembro.

Com o tema “Sabores do Mundo”, a decoração deste ano apresentará aos visitantes o roteiro gastronômico do Brasil – representado pelo tradicional Boi no Rolete –, entre outras delícias da culinária nacional e de países como Japão e Itália, além de doces da confeitaria internacional.

Para surpresa do público, todas essas maravilhas gastronômicas ganharão forma com as flores cultivadas pelos associados da Aflord. Como nos anos anteriores, elas serão usadas na decoração do Pavilhão de Exposição. Serão necessários mais de 15 mil vasos de flores, sendo a maior parte orquídeas da espécie cymbidium pendente, a flor destaque desta edição.

Demais atrações

Além da exposição, a ExpoAflord conta com Pavilhão de Vendas com diversas opções de flores a preços bem acessíveis, atrações culturais, Praça de Alimentação, Feira de Negócios, Concurso de Plantas Ornamentais e as novidades deste ano ficam por conta do Corredor de Polinizadores e do Espaço Kids.

O Corredor de Polinizadores será formado por plantas atrativas de agentes polinizadores, essenciais para a produção de alimentos. Já o Espaço Kids, por sua vez, foi criado com o intuito de ensinar às crianças, de forma prática e divertida, quais os cuidados necessários para o cultivo de espécies ornamentais, como a orquídea.

A expectativa da Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra, organizadora da ExpoAflord, é receber aproximadamente mais de 45 mil pessoas durante os três fins de semana do evento.

Interessados podem comprar ingressos antecipados com preços promocionais. Neste ano também está sendo feita a venda on-line de ingressos, que podem ser adquiridos no site oficial do evento - www.aflord.com.br. No portal, o visitante também confere os pontos de venda de ingressos, preços e pode conferir a programação cultural. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4655-4227.

A feira de flores acontece na sede da Aflord, Avenida PL do Brasil, km 4,5, Fazenda Velha, em Arujá, das 8h30 às 18 horas, nos dias 18, 19, 25 e 26 de agosto e 01 e 02 de setembro (sábados e domingos).

Sobre a ExpoAflord

A ExpoAflord é uma das principais feiras de flores do Estado de São Paulo, com uma média de público de 40 mil pessoas que vêm do Alto Tietê e diferentes regiões do estado.

O evento foi criado em 1989, pela Aflord para divulgar a produção dos floricultores associados das cidades de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Taubaté, Arujá, Guararema, Jacareí e São José dos Campos. Eles também aproveitam o evento para apresentarem novidades no cultivo das flores.