Associação Cultural Opereta encerra cursos de artes cênicas em Poá

O Projeto Mãos à Obra da Associação Cultural Opereta oferece desde 2009 formação na área cultural com o objetivo de iniciar crianças e adolescentes nas artes cênicas, através dediversos cursos. Em 2017, 35 alunos foram atendidos: Teatro Infanto-Juvenil e Adulto, Iluminação Cênica, Sonoplastia, Fotografia, Italiano e Espanhol.

Na finalização dos cursos que duraram 6 meses, foram produzidas duas montagens teatrais: ‘En’saiando o Feminino’ foi um ensaio aberto criado com as alunas do curso de Teatro Infanto-Juvenil, ministrado por Pâmella Carmo e apresentado no início de novembro. O trabalho resultou num encontro de ancestralidade feminina onde mães e filhas reuniram-se em cena e contaram suas histórias, revivendo momentos emocionantes que muitas vezes são esquecidos.

Já a turma de Teatro Adulto, encerra sua trajetória no próximo final de semana com a montagem da peça ‘O Inspetor’, uma adaptação da obra de Nikolai Gogol. A história tem início numa praça de uma cidade do interior de algum país, administrada por políticos incompetentes e corruptos. Um grupo de pessoas (mendigo, prostituta, vendedora de ervas, trombadinha, embolador, traficante, cigana...) tentam se sustentar da ‘venda’ de seus trabalhos e serviços e percebem a dificuldade de ganhar a vida ali. Até que surge uma ideia e decidem apresentar uma peça de teatro O Inspetor para conseguir algum dinheiro. O espetáculo conta sobre um inspetor que está para chegar da capital, a fim de instaurar uma sindicância. Aparece um forasteiro que, confundido com o esperado visitante, passa a se aproveitar da situação. O Inspetor é uma sátira dos costumes e da moral das elites. Até quando durará a farsa? Os ‘atores’ conseguirão pagar suas dívidas com o dinheiro arrecadado?