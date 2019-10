Associação do Jardim Leblon lança campanha para arrecadar brinquedos para crianças carentes

A Associação Amigos do Bairro do Jardim Leblon, em Suzano, lançou uma campanha para arrecadar brinquedos para serem doados às crianças carentes na localidade, durante festa no Dia das Crianças, comemorado dia 12 de outubro. Os donativos serão entregues das 10 às 14 horas, na sede da entidade, localizada na Rua João Américo Galete, 365.

Segundo os organizadores, a ideia é atender cerca de 600 crianças carentes. Até o momento, eles conseguiram pouco mais de 50 bolas de plástico. Por isto, a corrida contra o tempo para conseguir mais brinquedos.

Além da entrega, a programação promete outras atividades, como recreativas e diversos tipos de lanches, como pipoca, hot-dog e etc.

Com pouco mais de uma semana até o Dia das Crianças, os organizadores pedem a participação popular. As doações de brinquedos, como bonecas, carrinhos e outros, podem ser feitas diretamente na sede da Associação Amigos do Bairro do Jardim Leblon.