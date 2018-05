Atividades da 405ª Festa do Divino de Mogi atrai milhares de pessoas

O município de Mogi das Cruzes acaba de receber mais uma edição da Festa do Divino Espírito Santo. De acordo com os organizadores, 2 mil pessoas participaram das alvoradas durante a semana. Aos finais de semana, esse número subiu para 35 mil pessoas. Já na Entrada dos Palmitos, que é o ponto alto da parte folclórica do evento, a estimativa é de um público de 35 mil pessoas. Já a Procissão de Pentecostes, realizada no último domingo, atraiu um total de 11 mil fiéis, sendo mil integrantes do cortejo.

Durante 10 dias, a cidade foi palco para a celebração religiosa e folclórica, que é reconhecidamente uma das maiores e mais antigas do país. Como em todos os anos, a programação mobilizou milhares de devotos e a comunidade de uma forma geral.

A edição de 2018 foi a 405ª da festividade religiosa e se estendeu de 10 a 20 de maio. O tema escolhido foi “Divino Espírito Santo, iluminai a juventude e concedei-nos Vossa Paz”. O casal de festeiros foi Wilamis Roberto Chaudar Santana e Sandra Alves de Siqueira Chaudar Santana e os capitães-de-mastro foram Mauro de Assis Margarido, e Cícera Alexsandra de Oliveira Margarido.

Agradecimentos

Nos seis anos que está à frente da Diocese de Mogi das Cruzes, o bispo Dom Pedro Luiz Stringhini fez questão de destacar que a Festa do Divino Espírito Santo de 2018 foi a que atraiu o maior número de devotos em todas as manifestações religiosas que caracterizam a tradicional festividade.

"Agradeço a Deus e ao Divino Espírito Santo de estar me concedendo essa graça de a cada ano viver esse momento tão forte. É o momento mais forte da vida da nossa Diocese, embora cada tempo litúrgico seja um tempo forte. Tivemos as alvoradas com um público variando de 2 mil pessoas a 3,5 mil pessoas. A Catedral de Sant´Ana sempre cheia nas noites de novena. Na Procissão de Pentecostes, a estimativa de público foi de 10 mil devotos assistindo e mil participando no cortejo. Há muita bênção de Deus, muita presença de Jesus, muito dom do Espírito Santo", avalia o bispo.

Emocionada, a festeira Sandra Chaudar Santana lembra os dias abençoados que viveu ao lado do marido, Wilamis, e dos capitães de mastro nos dez meses de preparação da Festa do Divino e nos 11 dias de festividade.

"Entregar esta festa é um dever de missão cumprida, choramos de emoção por ter feito essa festa tão linda e tão maravilhosa e saber que os devotos foram maravilhosos em todos os momentos, sempre nos acompanhando. O Espírito Santo esteve presente em nós, em nossos corações. Por todos os lugares onde passamos, nas aberturas dos Subimpérios, nas Visitas das Bandeiras, nas Passeatas, era só emoção. Até na Entrada dos Palmitos com chuva, lá estavam os fiéis. Obrigada a todos".