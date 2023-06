Atividades da Secretaria de Cultura movimentam fim de semana

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu diversas ações de lazer e diversão de sexta-feira a domingo (16 a 18/06), entre elas uma festa junina e a abertura da “Semana de Literatura”. Na oportunidade, a pasta promoveu a 2ª edição do “Arraiá Cultural do Casarão da Memória”, trazendo atrações de música ao vivo, como Zé de Cunha e Jaime Violeiro, com a participação do sanfoneiro David Gonçalves, e o grupo “Forró das Minas”. O evento foi marcado pela presença de mais de 600 pessoas em dois dias (sexta-feira e sábado).

Por sua vez, a “Semana de Literatura” foi iniciada no sábado em grande estilo, com uma palestra musical do rapper, poeta e escritor brasileiro Fábio Brazza. Durante a atividade, promovida no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro), ainda houve a “Batalha da Esperança”, projeto que visa o exercício da liberdade de expressão e pensamento, além de uma apresentação do Ballet da Cidade de Suzano, que trouxe a exibição da coreografia mundialmente conhecida "Be Lost”.

Já no domingo (18/06), também no Teatro Armando de Ré, foi a vez da realização do “Barraco Literário”, que teve como ideia principal apresentar e refletir acerca de obras de autores da região. Ainda nesta data, ocorreu a abordagem das histórias do escritor, filósofo e sociólogo malinês Amadou Hampâté Bâ, com o objetivo de disseminar saberes ancestrais por meio de contos do continente africano.

Ainda no sábado, os alunos de street dance da professora Carol Alcântara ganharam destaque durante a apresentação de uma dança-poema, baseada no livro “Jornada”, do escritor estadunidense Aaron Becker.