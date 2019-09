Atrações de cultura popular são o destaque da programação de setembro

A Agenda Cultural de Suzano para setembro traz como destaque o projeto “Cultura Presente Especial – Cultura Popular” que ocorrerá no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, neste domingo (8), das 10 às 17 horas. Entre as atividades haverá roda de samba, capoeira, congada e outras manifestações da cultura popular.

A programação conta ainda com as sessões gratuitas de cinema no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), de terça a quinta-feira, às 9h30 e às 14h30, e aos sábados, às 15h30. O local recebe também, entre os dias 26 e 28 (quinta-feira a sábado), as produções regionais selecionadas pelo projeto independente “Curta Suzano” que está na terceira edição. Nessas datas, o público, além de assistir aos curtas poderá dar notas a eles e o mais bem votado será premiado na categoria “júri popular”.

Neste mês ainda, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFSP (avenida Mogi das Cruzes, 1.501 – Parque Suzano), em parceria com a Secretaria da Cultura de Suzano, traz a mostra de curtas sobre Direitos Humanos, “Entre Todos”.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) recebe a exposição “O Vazio”, em parceria com o Instituto Saint Nicholas Care. O evento contará com apresentações de teatro, música e literatura, com participação de profissionais da área de psicologia e exposição de artes visuais de curadoria de Vinicius Ripa.

Com o objetivo de colaborar com uma desconstrução do "sentimento de vazio existencial" e suas possíveis consequências psicológicas, como depressão, automutilação ou até mesmo o suicídio entre os jovens, a mostra "O Vazio" traz à tona discussões sobre o tema e promove reflexões importantes, a partir desta sexta-feira (06/09), às 19 horas.

O Centro Cultural Moriconi recebe também, no Anfiteatro Orlando Digenova, por meio do projeto Trajetória Literária, coordenado pelo escritor Sacolinha, um dos pioneiros do movimento rap em Brasília, Gog, para uma conversa a carreira do artista. O evento acontecerá em 16 de setembro (segunda-feira), às 19 horas, com entrada gratuita.

A agenda traz ainda, o monólogo do ator global Marcos Oliveira. Após 14 anos dedicados à televisão interpretando o personagem beiçola no famoso seriado “A Grande Família”, ele, em “A Evolução”, peça de sua autoria, narra a tão sofrida e esplêndida evolução da humanidade, desde os primórdios até os dias atuais.

O ator utiliza a sexualidade e a reprodução como mote para contar a história, em uma narrativa a respeito da evolução do homem, começando pela idade da pedra, passando pelas cruzadas, pelo romantismo, modernidade e contemporaneidade, através de cenas hilariantes e divertidas sobre assuntos que não eram tão falados antigamente, mas que faziam parte das relações humanas, sejam elas animalesca entre homem e mulher ou simplesmente o amor romântico e platônico.

Nessa encenação, dirigida por Marina Gil, os atos da peça receberam tratamentos diferentes, com uma poética cênica, levando o artista a interagir com seu eu mais íntimo diante das mudanças e questionamentos da nossa evolução humana. E essa montagem ocorrerá em 20 de setembro (sexta-feira), às 19 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.350 – Centro).

A Agenda Cultural de setembro também traz a 103ª Festa do Baruel, que será nos dias 28 e 29 de setembro (sábado e domingo). O evento Memória Viva homenageará a família Fidalgo e o escritor e criador de flores Fumio Oura, no Cineteatro Wilma Bentivegna, às 19 horas, em 25 de setembro (quarta-feira). Além disso, haverá mais uma edição do projeto “Rock na Boa”, desta vez no Centro Cultural Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) no dia 21 de setembro (sábado), das 15 às 20 horas.